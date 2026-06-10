10 de junio de 2026 - 19:49

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una adolescente de 15 años e investigan un abuso sexual previo

La menor fue encontrada sin vida en su casa y su madre aseguró que tenía un cuadro "depresivo". La joven había elevado una denuncia por abuso sexual días antes.

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una adolescente de 15 años e investigan un abuso sexual previo

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una adolescente de 15 años e investigan un abuso sexual previo

Foto:

0221.com.ar
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una adolescente de 15 años fue encontrada muerta en su vivienda de la ciudad de La Plata. Según informaron las autoridades a medios locales, la joven se habría suicidado tras ser víctima de un abuso sexual.

Leé además

Luciana Aylén Barrios Alarcón (15) fue encontrada en Córdoba sana y salva.

Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que era buscada intensamente en Córdoba

Por Redacción Policiales
Nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier por el caso Agostina

Femicidio de Agostina Vega: realizan un nuevo operativo en la casa de Barrelier

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la madre halló sin vida a Zahiara Jazmín Quispe en un domicilio de Melchor Romero. La progenitora afirmó que observó a su hija cabizbaja y envuelta en un cuadro emocional al que definió como “preocupante y depresivo”.

Según constataron fuentes judiciales, la menor denunció ser víctima de abuso sexual y la causa judicial quedó radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela. El acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad mientras que el expediente se tramita en la Fiscalia 8, a cargo de Alejandra Ruggeri, bajo la carátula de “corrupción y abuso sexual de menores”.

Policía de La Plata
Hallaron sin vida a una adolescente de 15 años en La Plata que denunció abuso sexual

Hallaron sin vida a una adolescente de 15 años en La Plata que denunció abuso sexual

Tras el hallazgo se abrió una causa por “averiguación de causales de muerte”, cuyo expediente se tramita en la Fiscalía 6 de La Plata a cargo de Patricio Barraza: “No se encontraron accesos forzados, ni faltantes de valor”, sostuvo un vocero judicial.

Las hipótesis de suicidio

Los investigadores remarcaron que la muerte de la menor se encuentra ligada a un presunto “suicidio”, al tiempo que en estas horas se aguarda por el resultado de la autopsia. Además, se sumarán declaraciones testimoniales a la investigación.

Comunicado de la escuela
El comunicado de la escuela

El comunicado de la escuela

Zahiara concurría a la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 22 ubicada en 520 y 138 bis de la localidad. Ante este trágico escenario, la comunidad educativa del colegio dispuso un día de duelo y envió sus condolencias a la familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conmoción en Brasil: una mujer murió tras caer por las escaleras mientras bajaba de un avión

Conmoción en Brasil: una mujer murió tras caer por las escaleras mientras bajaba de un avión

Janet Delgado, de 38 años, era conocida en los barrios del Norte de San Martín por su trabajo comunitario en un merendero. Había denunciado a su expareja por violencia de género, pero los investigadores descartan por ahora cualquier vínculo entre ese conflicto y su muerte.

Conmoción en San Martín por la muerte de una joven referente barrial: fue hallada sin vida en la vía pública

robaron e incendiaron un contenedor en palmira, se filmaron y difundieron el video en redes sociales

Robaron e incendiaron un contenedor en Palmira, se filmaron y difundieron el video en redes sociales

Por Enrique Pfaab
Nueva detención por el crimen de Leandro Ontivero, ocurrido en Las Heras.

Cayó otro sospechoso por el crimen de Leandro Ontivero, asesinado en un "conflicto barrial" en Las Heras

Por Redacción Policiales