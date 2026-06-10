La menor fue encontrada sin vida en su casa y su madre aseguró que tenía un cuadro "depresivo". La joven había elevado una denuncia por abuso sexual días antes.

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una adolescente de 15 años e investigan un abuso sexual previo

Una adolescente de 15 años fue encontrada muerta en su vivienda de la ciudad de La Plata. Según informaron las autoridades a medios locales, la joven se habría suicidado tras ser víctima de un abuso sexual.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la madre halló sin vida a Zahiara Jazmín Quispe en un domicilio de Melchor Romero. La progenitora afirmó que observó a su hija cabizbaja y envuelta en un cuadro emocional al que definió como “preocupante y depresivo”.

Según constataron fuentes judiciales, la menor denunció ser víctima de abuso sexual y la causa judicial quedó radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela. El acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad mientras que el expediente se tramita en la Fiscalia 8, a cargo de Alejandra Ruggeri, bajo la carátula de “corrupción y abuso sexual de menores”.

Policía de La Plata Hallaron sin vida a una adolescente de 15 años en La Plata que denunció abuso sexual Tras el hallazgo se abrió una causa por “averiguación de causales de muerte”, cuyo expediente se tramita en la Fiscalía 6 de La Plata a cargo de Patricio Barraza: “No se encontraron accesos forzados, ni faltantes de valor”, sostuvo un vocero judicial.

Las hipótesis de suicidio Los investigadores remarcaron que la muerte de la menor se encuentra ligada a un presunto “suicidio”, al tiempo que en estas horas se aguarda por el resultado de la autopsia. Además, se sumarán declaraciones testimoniales a la investigación.