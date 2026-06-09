Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que era buscada intensamente en Córdoba

La búsqueda de Luciana , la adolescente de 15 años que era buscada de manera intensa en la provincia de Córdoba , tuvo un desenlace positivo este martes. La joven fue encontrada sana y salva , confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de una publicación en redes sociales.

“Encontramos a Luciana sana y salva. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial” , publicó el funcionario Quinteros en su cuenta de X, donde también destacó el trabajo conjunto realizado para localizar a la adolescente.

El ministerio de Seguridad Nacional había activado la “alerta Sofía” para dar con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, luego de que sus padres denunciaran que no tenían información de ella desde ayer al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya. Finalmente, luego de 24 horas fue encontrada en buen estado de salud.

AHORA | APARECIÓ LUCIANA EN CÓRDOBA. "ESTÁ BIEN, ESTÁ SANA Y SALVA", contó el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros. pic.twitter.com/53JndRKj2Z

ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA. La Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa judicial. Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf , al @MPFCordoba y a toda la… pic.twitter.com/9FHw4pbVkV

El operativo movilizó a distintas áreas de seguridad y emergencia de la provincia: participaron efectivos de la Departamental Colón, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público Fiscal, además de la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María.

La desaparición de Luciana había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen. Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles precisos sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.

Su desaparición y posterior aparición ocurre en un contexto sensible en Córdoba, luego del caso de Agostina Vega, la joven de 14 años que estuvo ausente varios días hasta ser hallada asesinada. El autor material y principal acusado del femicidio es Claudio Barrelier (32).