9 de junio de 2026 - 17:36

Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que era buscada intensamente en Córdoba

El Ministerio de Seguridad Nacional había activado alerta Sofía tras más de 24 horas sin hallar su paradero. Finalmente, el gobierno provincial confirmó su aparición.

Luciana Aylén Barrios Alarcón (15) fue encontrada en Córdoba sana y salva.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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“Encontramos a Luciana sana y salva. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial”, publicó el funcionario Quinteros en su cuenta de X, donde también destacó el trabajo conjunto realizado para localizar a la adolescente.

El ministerio de Seguridad Nacional había activado la “alerta Sofía” para dar con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, luego de que sus padres denunciaran que no tenían información de ella desde ayer al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya. Finalmente, luego de 24 horas fue encontrada en buen estado de salud.

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El operativo movilizó a distintas áreas de seguridad y emergencia de la provincia: participaron efectivos de la Departamental Colón, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público Fiscal, además de la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María.

La desaparición de Luciana había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen. Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles precisos sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.

Su desaparición y posterior aparición ocurre en un contexto sensible en Córdoba, luego del caso de Agostina Vega, la joven de 14 años que estuvo ausente varios días hasta ser hallada asesinada. El autor material y principal acusado del femicidio es Claudio Barrelier (32).

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