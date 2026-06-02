2 de junio de 2026 - 14:50

Seguirá preso el penitenciario acusado de abusar de una detenida en el Polo Judicial

Dictaron prisión preventiva para Franco Ledesma, sobre quien pesa una dura acusación. Se le negó la prisión domiciliarias solicitada por su abogado.

El abuso habría ocurrido dentro de las instalaciones del Polo Judicial. | Foto:&nbsp; Los Andes

El abuso habría ocurrido dentro de las instalaciones del Polo Judicial. | Foto:  Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Tribunal Penal Colegiado N°1 dictó prisión preventiva para el penitenciario que está imputado como presunto autor de un abuso sexual cometido en el Polo Judicial, el cual tuvo como víctima a una mujer que se encontraba detenida.

Leé además

Prácticas abusivas: la Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre y podría multarla por más de $ 1.800 millones.

"Prácticas abusivas": la Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre y podría multarla por más de $ 1.800 millones

Por Redacción Política
El polémico mensaje de Juan Darthés tras su condena por abuso sexual a Thelma Fardín

Juan Darthés rompió el silencio tras su condena por abuso sexual a Thelma Fardín con un polémico mensaje

Por Redacción Espectáculos

Esta mañana, la jueza Dolores Ramón ordenó que siga detenido Franco Sebastián Ledesma Acevedo, quien está imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones”.

El pedido de preventiva fue solicitado por la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional durante una audiencia celebrada en mayo pasado, y hoy la jueza Ramón hizo lugar a la medida, al tiempo que le negó al acusado la prisión domiciliaria solicitada por su defensor.

Inicialmente, la mujer, de 38 años, se encontraba detenida por un delito menor en una comisaría de Godoy Cruz y luego fue trasladada al Polo Judicial, específicamente a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.).

La presunta agresión sexual habría ocurrido en uno de los baños. El penitenciario llevó a la mujer y, minutos más tarde, regresó y en ese momento la habría abusado. Posteriormente, la habría amenazado y le habría entregado dinero para que no dijera nada.

Luego, cuando la regresó a la celda, la víctima le contó lo sucedido a una mujer del Servicio Penitenciario, quien la llevó ante un médico.

Las pericias realizadas tras ser internada determinaron lesiones en el cuerpo y también se recolectaron muestras de fluidos aunque no se pudo determinar la presencia de esperma por lo que la sospecha que existe es si el acusado se hizo en en el pasado una vasectomía.

Todas estas pruebas forman parte del expediente que tramita la Fiscalía de Homicidios, además de registros de cámaras de seguridad de Es.Tra.D.A., declaraciones de los penitenciarios que estaban en el lugar al momento del presunto abuso, la ropa de la víctima y el dinero que tenía encima, entre otros elementos de prueba.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Porcel fue procesado por abuso sexual a menores

Abuso sexual de menores: confirman el procesamiento del empresario Marcelo Porcel

Por Redacción Policiales
Germán David Di Giovambattista, asesinado en Guaymallén el pasado 11 de abril 

Asesinato del municipal de Guaymallén: un barra de Maipú imputado y dudas sobre otro detenido

Por Oscar Guillén
Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Claudio Barrelier, el acusado de matar a Agostina Vega

Rescataron a un dogo al borde de la muerte en la casa de Barrelier y lo bautizaron en honor a Agostina Vega

Por Redacción Policiales
completamente ebrio manejaba por maipu: impacto con el test de alcoholemia y le quitaron la camioneta

Completamente ebrio manejaba por Maipú: impactó con el test de alcoholemia y le quitaron la camioneta

Por Redacción Policiales