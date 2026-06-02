Seguirá preso el penitenciario acusado de abusar de una detenida en el Polo Judicial

El Tribunal Penal Colegiado N°1 dictó prisión preventiva para el penitenciario que está imputado como presunto autor de un abuso sexual cometido en el Polo Judicial, el cual tuvo como víctima a una mujer que se encontraba detenida.

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Esta mañana, la jueza Dolores Ramón ordenó que siga detenido Franco Sebastián Ledesma Acevedo , quien está imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones”.

El pedido de preventiva fue solicitado por la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional durante una audiencia celebrada en mayo pasado, y hoy la jueza Ramón hizo lugar a la medida, al tiempo que le negó al acusado la prisión domiciliaria solicitada por su defensor.

Inicialmente, la mujer, de 38 años, se encontraba detenida por un delito menor en una comisaría de Godoy Cruz y luego fue trasladada al Polo Judicial, específicamente a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.).

La presunta agresión sexual habría ocurrido en uno de los baños. El penitenciario llevó a la mujer y, minutos más tarde, regresó y en ese momento la habría abusado. Posteriormente, la habría amenazado y le habría entregado dinero para que no dijera nada.

Luego, cuando la regresó a la celda, la víctima le contó lo sucedido a una mujer del Servicio Penitenciario, quien la llevó ante un médico.

Las pericias realizadas tras ser internada determinaron lesiones en el cuerpo y también se recolectaron muestras de fluidos aunque no se pudo determinar la presencia de esperma por lo que la sospecha que existe es si el acusado se hizo en en el pasado una vasectomía.

Todas estas pruebas forman parte del expediente que tramita la Fiscalía de Homicidios, además de registros de cámaras de seguridad de Es.Tra.D.A., declaraciones de los penitenciarios que estaban en el lugar al momento del presunto abuso, la ropa de la víctima y el dinero que tenía encima, entre otros elementos de prueba.