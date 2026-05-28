"Prácticas abusivas": la Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre y podría multarla por más de $ 1.800 millones.

Este jueves, la Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por considerar que existen cláusulas “ abusivas ” en sus contratos de adhesión y anticipó que la empresa podría enfrentar una multa de hasta 1.815 millones de pesos .

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La medida fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que inició una actuación de oficio luego de una investigación sobre los términos y condiciones publicados por la compañía.

Según informó la cartera provincial, durante la fiscalización se detectaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y normativa complementaria.

El análisis incluyó las condiciones generales de uso del denominado “ecosistema MELI”, además de los contratos vinculados a préstamos personales, compras y pagos de Mercado Pago.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que las cláusulas observadas podrían generar “un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores”, en los términos previstos por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La Provincia explicó además que la empresa tiene la posibilidad de presentar una propuesta para adecuar, modificar o eliminar las cláusulas cuestionadas. En caso contrario, el expediente podría avanzar hacia una sanción económica.

La empresa liderada por Marcos Galperían pasa a modalidad remota en Córdoba Mercado Libre le respondió a la Provincia de Buenos Aires. Gentileza

Ahora, Mercado Libre dispone de un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo por escrito ante las autoridades en la ciudad de La Plata.

El gobierno bonaerense también remarcó que la plataforma es actualmente la empresa con mayor cantidad de reclamos en la provincia, con 2.396 denuncias individuales registradas durante los primeros cuatro meses de 2026.

Qué respondió Mercado Libre

Tras conocerse la imputación, Mercado Libre aclaró que se trata de “una instancia inicial de revisión administrativa de oficio” y sostuvo que la medida “no implica sanción alguna” ni surge de denuncias concretas de usuarios afectados.

La compañía rechazó las acusaciones y aseguró que presentará el descargo correspondiente “en tiempo y forma”, acompañado de toda la documentación necesaria.

“Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos”, indicaron desde la empresa a Clarín.

Además, destacaron que cuentan con herramientas de protección al usuario como “Compra Protegida” y distintos canales de atención y resolución de conflictos.

Finalmente, Mercado Libre sostuvo que sus términos y condiciones son “claros, transparentes y alineados con la normativa vigente” y afirmó que mantiene un “diálogo permanente y constructivo” con organismos regulatorios y autoridades de todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires.