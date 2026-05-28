Video: empleados de la Municipalidad de Las Heras se divierten con su propio álbum de figuritas del Mundial

En la Municipalidad de Las Heras , el Mundial 2026 ya se vive a pleno y con su propia experiencia entre los empleados. Así lo demostró el equipo de prensa del intendente Francisco Lo Presti en las redes sociales, con la creación de un particular álbum de figuritas de sus integrantes, presentado en la sala de trabajo.

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“ Hice figuritas de mis compañeros de trabajo. Naranjita por el color del municipio ”, contó Rodrigo, un miembro del staff, en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

En el reel se puede ver el proceso de diseño e impresión de las figuritas de cada miembro. Luego, fueron guardadas en sus respectivos sobres y el creador sorprendió a sus compañeros de oficina, filmando sus reacciones. El video superó los 1.000 likes en la red social y concluyó con el mensaje: “ Aguante el team de prensa de Las Heras ”.

El director de Prensa y Comunicación de Las Heras, Leandro Robert , aclaró en contacto con Los Andes que el creador del álbum “es editor y filmmaker, nos hizo una sorpresa a todos” . En ese sentido descartó que el joven haya utilizado fondos del municipio y ocupado tiempo de trabajo en tal tarea.

“En su casa, en su tiempo libre y con sus recursos, armó un álbum, diseñó las figuritas con distintos integrantes como si fuéramos jugadores de la Selección. Nos regaló dos paquetes y el álbum a cada uno, y los completamos. Filmó nuestra reacción y armó el reel”, explicó.

“Particularmente, y en las mismas redes, le agradecí mucho su esfuerzo, compromiso y aporte para el equipo. Me llena de orgullo que alguien a mi cargo tome su tiempo y sus recursos; es un gran aporte para el equipo”, comentó Robert.

Las Heras lanza una campaña educativa con el Mundial 2026

Además, el funcionario adelantó que, en el marco de esta dinámica de diseños de álbumes, el municipio prepara una campaña educativa vinculada al Mundial.

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“El Mundial es un fenómeno social muy profundo y sirve para visibilizar otras cosas. Desde la Muni estamos trabajando una serie de figuritas con jugadores y estadios de Las Heras, para trabajar con las escuelas del departamento y que sirvan como disparadores pedagógicos relacionados con turismo, cultura, geografía e historia de nuestro departamento”, concluyó.

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Entre las figuritas de jugadores que elabora Las Heras se encuentran el General José de San Martín y el histórico boxeador lasherino Pablo Chacón. Se utilizarán no como álbumes respectivamente, sino como planchuelas didácticas para aportar debates en las escuelas, adelantaron.