Detuvieron a un hombre que amenazó con un cuchillo y robó en un comercio de Las Heras

El sospechoso fue identificado gracias a cámaras de seguridad y capturado durante un patrullaje policial en el interior del barrio Infanta.

Detuvieron a un hombre que cometió un robo en Las Heras

Un hombre de 33 años fue aprehendido este jueves por la tarde en el departamento de Las Heras, luego de protagonizar un robo con amenazas en un comercio ubicado en el interior del barrio Infanta.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.15, luego de la denuncia radicada por una mujer de 64 años, que indicó que se encontraba en el comedor de su vivienda mientras el local comercial permanecía abierto al público, aunque con las rejas cerradas. En ese momento escuchó ruidos provenientes del negocio y, al dirigirse al lugar, descubrió a un sujeto dentro del comercio.

De acuerdo con la denuncia, el hombre la amenazó mostrándole un cuchillo de carnicero, sustrajo dinero de la caja del local y escapó rápidamente del lugar.

Las cámaras de seguridad privadas del comercio permitieron obtener imágenes del presunto autor, por lo que personal policial inició patrullajes en las inmediaciones. Minutos más tarde, en un lote baldío ubicado en la intersección de calles Regalado Olguín y Ceballos, los efectivos lograron la aprehensión del sospechoso, identificado como D. C., de 33 años.