Dictaron prisión domiciliaria para el policía acusado de robar ganado en el Sur junto a otros dos sujetos

El Juzgado Penal Colegiado n.º 2 de General Alvear dictó prisión preventiva en la modalidad de domiciliaria para los tres detenidos —uno de ellos, un policía de Cuerpos Especiales de Alvear—, que están acusados de robarle dos cabezas de ganado a un productor de Jaime Prats, San Rafael.

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El uniformado Domingo Ezequiel Matías Miranda y otros dos sujetos (cuyos nombres se reservan a pedido de los investigadores) se encuentran por el momento detenidos en la cárcel de San Felipe, Mendoza, imputados por el delito de “abigeato agravado por participar tres o más personas” , pero en los próximos días volverán a sus casas.

Es que esta mañana, durante una audiencia solicitada por la defensa de los acusados, el fiscal Luis Parigi solicitó que los tres siguieran detenidos con prisión preventiva. Pero el juez Luis Ojeda, si bien aceptó la preventiva, ordenó que fuera en la modalidad de prisión domiciliaria , informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La morigeración de la medida se cumplirá realmente cuando los acusados fijen el domicilio donde residirán hasta que la causa llegue a debate.

Por el momento, la investigación sigue adelante con nuevas medidas y el resultado de distintas pericias que ya están siendo completadas.

Robo, persecución, ¿y tiros?

El robo de los dos animales se produjo entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de mayo pasado, en un campo de la familia Carbajal-Dueñas ubicado en la zona de Soutié y Los Toldos, en Jaime Prats, San Rafael.

El productor, junto a su mujer y unos empleados, se apostó en su campo —que ya había sido visitado algunas veces por ladrones de ganado— a la espera de alguna novedad, y pudieron ver cómo tres sujetos a bordo de una Toyota Hilux blanca se llevaban a dos vacunos.

Cuando esta camioneta salió del campo con los animales, el dueño salió en persecución a bordo de otra camioneta, pero en una curva de la ruta 184, volcó.

La Policía, ya enterada del asunto por las víctimas, llegó hasta el lugar con una movilidad a cargo de la coordinadora nocturna, quien verificó que los ocupantes del vehículo se encontraban en buen estado físico, y el productor le dio el nombre del policía y el apellido de otro de los ladrones.

Esa información fue retransmitida por frecuencia y una movilidad policial comenzó a perseguir a un Ford Focus en el que iban los tres sospechosos, y se logró detenerlos, encontrándoles sólo un cuchillo.

El productor también denunció en ese momento que les resultó raro que, antes de que llamaran al 911, en la persecución hubiera participado un móvil de la Policía Rural y que los uniformados les habrían disparado a ellos.

Por otra parte, también participó en la investigación personal de la UID para buscar la Hilux blanca, los animales o restos de animales, armas de fuego, cuchillos o herramientas para el faenamiento y teléfonos celulares.

Luego, la Fiscalía pidió procedimientos a la Comisaría 26, a la Policía Rural y a la coordinadora, así como la declaración testimonial de los efectivos de la seccional 26.

Tras la detención de los tres sospechosos, se les hicieron dosajes de sangre que resultaron negativos, y también pruebas de dermotest para buscar pólvora. Es que los policías de la Rural indicaron que desde la Hilux les habrían disparado.

Por otra parte, personal de Policía Científica procedió al embalaje de las camperas que tenían los aprehendidos para ser remitidas a Mendoza en busca de pólvora; se los fotografió tal como estaban vestidos y se registraron las suelas de sus calzados.

Con respecto al personal de la Rural, se secuestraron las escopetas, las armas reglamentarias, los teléfonos, así como también la ropa y la movilidad que usaron.

También se solicitó al CEO los audios originales, las llamadas grabadas, la geolocalización y el sistema de seguimiento (Sitrack) de la movilidad, además del resguardo de las cámaras instaladas.

Por último, personal de la Comisaría 26 encontró en Jaime Prats, en la vía pública, a dos terneros con las trompas encintadas, y en las inmediaciones de una vivienda, una camioneta Hilux que, al consultar sobre el dominio, se constató que es propiedad del efectivo imputado.