21 de mayo de 2026 - 14:31

Le robaron el auto con su hija de 4 años adentro: el desgarrador pedido de un padre registrado en video

El hecho ocurrió en Córdoba mientras el padre de la niña se detuvo en un local cercano. El ladrón está es intensamente buscado por la Justicia.

Robó un auto con una menor adentro y todo quedó registrado: Dejame bajar a la nena

Robó un auto con una menor adentro y todo quedó registrado: "Dejame bajar a la nena"

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un delincuente es buscado intensamente en el barrio Panamericano, en la provincia de Córdoba, acusado de robar un auto con una menor adentro y luego abandonar el vehículo para evitar ser detenido.

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El hecho sucedió este martes por la noche cuando el propietario del rodado descendió para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi al 400. Según trascendió, dejó el auto Volkswagen Up rojo estacionado con la llave colocada y a su hija, de 4 años, dormida en el interior.

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En ese momento, un ladrón subió al auto y arrancó, con la niña en el asiento trasero. Al observar lo que pasaba, el dueño del vehículo corrió tras el auto mientras gritaba desesperado "Dejame bajar a la nena, por favor".

El rescate de la menor

Ante el hecho, el hombre dio aviso inmediato a la Policía. Minutos más tarde, efectivos montaron un operativo en el sector y localizaron el vehículo en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi.

Según imágenes de las cámaras de seguridad, el sujeto dejó abandonado el rodado sobre una avenida y se dio a la fuga por calle Mosconi. La menor fue hallaba en perfecto estado de salud y devuelta a sus padres.

El procedimiento quedó en manos de la Unidad Judicial N°16, mientras continúan las actuaciones correspondientes para identificar al autor del hecho, quien actualmente se encuentra prófugo.

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