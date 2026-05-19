19 de mayo de 2026 - 23:45

Chubut: se detuvo a reparar el auto, olvidó el freno de mano y terminó atropellada por su propio vehículo

El accidente ocurrió en Comodoro Rivadavia cuando la mujer manipulaba los cables de la batería de un Renault Clío que comenzó a avanzar sin control.

Una mujer fue atropellada por su Renault Clío mientras manipulaba la batería.

Una mujer fue atropellada por su Renault Clío mientras manipulaba la batería.

Foto:

ADN Sur
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer sufrió un impactante accidente este martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. La conductora fue atropellada por su propio vehículo mientras intentaba repararlo sobre la vía pública.

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El episodio ocurrió alrededor de las 13 sobre la Avenida Julio Argentino Roca al 660 y toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a la mujer delante de un Renault Clío negro estacionado con el capot abierto. Mientras manipulaba la batería y revisaba el interior del vehículo, el auto comenzó a avanzar inesperadamente.

Al notar el movimiento, la conductora perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Sin embargo, el automóvil continuó avanzando y una de las ruedas terminó pasándole por encima del pecho. Tras el accidente, la mujer quedó tendida sobre el pavimento sin poder levantarse, mientras el vehículo siguió su marcha algunos metros más adelante.

Vecinos y testigos alertaron rápidamente a la Policía y a los servicios de emergencia.

El parte médico

Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que la víctima presentaba una “lesión con herida sangrante”, motivo por el cual fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Regional de la ciudad. Según informó el medio local ADN Sur, un testigo aseguró que la mujer intentaba conectar los cables de la batería cuando el auto comenzó a desplazarse hacia adelante, presuntamente porque no tenía colocado el freno de mano.

Por su parte, el portal El Comodorense indicó que, tras realizarle estudios médicos de alta complejidad, los profesionales determinaron que la paciente no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad, pese a la violencia del accidente.

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