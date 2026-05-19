En Córdoba: un adolescente de 14 años llevó un arma a la escuela por un "conflicto con un compañero"

Los efectivos policiales informaron que tenía una pistola calibre 22 corta, y habría pasado por las manos de tres alumnos. La escuela decidió seguir la jornada con normalidad.

Un alumno llevó un arma a una escuela de Córdoba y generó tensión.

Un estudiante de 14 años fue demorado este martes en la ciudad de Córdoba luego de ingresar armado a una escuela del barrio Centroamérica. El episodio provocó un importante operativo policial y generó preocupación entre docentes, alumnos y familiares que se encontraban en el establecimiento.

Según informó La Voz, el adolescente tenía una pistola calibre 22 corta y habría protagonizado un pelea con otro compañero dentro de la institución. El arma fue secuestrada por la Policía durante el procedimiento realizado tras la denuncia de las autoridades escolares.

Momentos de tensión: el arma pasó por tres alumnos De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el joven habría apuntado a otro alumno, pero no llegó a amenazar ni efectuar disparos. Luego, el arma habría pasado a manos de otros dos estudiantes. Eso terminó incrementando la tensión dentro del colegio.

Uno de los chicos involucrados contó lo ocurrido a la directora de la institución y eso derivó en la activación inmediata del protocolo de seguridad. Los efectivos llegaron poco después del mediodía y realizaron requisas entre los adolescentes señalados por el episodio.

Cuando la Policía intervino, uno de los menores todavía tenía la pistola en su poder. Además del arma, los agentes también secuestraron un teléfono celular que quedó incorporado a las actuaciones iniciadas tras el incidente escolar.

La situación también generó momentos de nerviosismo en la puerta de la escuela, donde varios padres se acercaron al enterarse de lo sucedido. Algunos decidieron retirar a sus hijos por precaución. Sin embargo, las autoridades escolares indicaron que las clases continuarían con normalidad. La inspectora provincial a cargo del establecimiento confirmó que el personal actuó rápidamente al detectar la posible presencia del arma. Según explicó Carolina Díaz, las autoridades siguieron los mecanismos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.