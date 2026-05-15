Junín inauguró el nuevo edificio de la Escuela Francisco Javier Domínguez y amplía su oferta tecnológica

La comunidad educativa de la Escuela 4-208 Prof. Francisco Javier Domínguez vivió este viernes una jornada histórica con la inauguración oficial de su nuevo edificio sobre Ruta 60, en Junín . El establecimiento, que nació hace casi dos décadas como un aula satélite y fue creciendo junto a la demanda educativa del departamento, cuenta ahora con una infraestructura moderna pensada para acompañar el crecimiento de la matrícula y fortalecer la formación técnica y tecnológica en el Este mendocino .

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El acto fue encabezado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el intendente de Junín, Mario Abed; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar ; y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, además de legisladores provinciales, concejales y funcionarios.

Durante su discurso, Abed remarcó el valor de la educación pública como herramienta de igualdad social. “La única vez que encuentro igualdad es en la educación pública”, expresó el jefe comunal frente a estudiantes, docentes y familias.

La nueva escuela cuenta con 11 aulas, aula multitarea digital, laboratorio de ciencias, SUM, playón deportivo y espacios adaptados para personas con discapacidad. También incorpora paneles solares y sistemas de eficiencia energética, en línea con las nuevas políticas de infraestructura sustentable impulsadas por la Provincia.

Además, la institución suma la Tecnicatura en Programación y Robótica, una incorporación que apunta a consolidar una oferta educativa vinculada a las nuevas tecnologías y a la formación para el mundo laboral actual.

La obra representa uno de los proyectos educativos más importantes ejecutados recientemente en Junín. Según informó el Gobierno provincial meses atrás, la infraestructura supera los 2.400 metros cuadrados cubiertos y demandó una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos.

escuela 3 Junín inauguró el nuevo edificio de la Escuela Francisco Javier Domínguez y amplía su oferta tecnológica. (Prensa Municipalidad de Junín)

Una escuela que nació de la demanda de las familias

La historia de la Escuela Francisco Javier Domínguez comenzó en 2006, cuando funcionaba como aula satélite de la Escuela Constantino Spagnolo en la Casa de la Cultura de Junín. Con el crecimiento de la matrícula, el proyecto fue trasladándose a distintos espacios hasta obtener su número oficial como Escuela 4-208 en 2007. Más tarde llegaría el edificio propio y, en 2012, la imposición oficial del nombre “Profesor Francisco Javier Domínguez”.

Desde sus inicios, la institución desarrolló una identidad ligada a la comunicación, el arte y la producción audiovisual. De hecho, durante años organizó concursos provinciales de cortometrajes y muestras interdisciplinarias que involucraron a estudiantes de distintos departamentos.

Actualmente, la escuela tiene una matrícula cercana a los 400 estudiantes, aunque las proyecciones oficiales estimaban que el nuevo edificio permitiría alcanzar alrededor de 600 alumnos en los próximos ciclos lectivos.

escuela 4 Junín inauguró el nuevo edificio de la Escuela Francisco Javier Domínguez y amplía su oferta tecnológica. (Prensa Municipalidad de Junín)

Tecnología constructiva y expansión educativa

La construcción del nuevo edificio comenzó oficialmente en octubre del año pasado y utilizó un sistema innovador de hormigón armado con encofrado de PVC, pensado para acelerar los tiempos de ejecución y mejorar la eficiencia estructural y energética del edificio.

La obra fue presentada desde el inicio como una apuesta estratégica para el Este provincial, no solo por la infraestructura, sino también por el perfil educativo que buscaba consolidar. La incorporación de la Tecnicatura en Programación y Robótica profundiza ese objetivo y posiciona a la escuela dentro de la expansión de propuestas técnicas vinculadas a la economía del conocimiento.

Con la inauguración, Junín suma un nuevo polo educativo orientado a la formación tecnológica y artística, en una zona donde la demanda por espacios escolares venía creciendo desde hace años.