Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

La diputada Marcela Pagano, ex libertaria, denunció este viernes al presidente Javier Milei por presunto “encubrimiento” de delitos, luego de una entrevista que el mandatario realizó ayer en el canal de streaming Neura.

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Según la denuncia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Pagano sostiene que Milei incumplió su deber de funcionario público al no denunciar dos hechos que el propio jefe de Estado relató en el intercambio periodístico.

El primero, apunta contra un relato del Presidente sobre la victoria de Manuel Adorni en las elecciones legislativas porteñas. El libertario afirmó que, desde ese momento, se i ntentó un golpe de Estado contra su gobierno.

"Después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda , pero por intensión de la política de romper el programa económico. Los medios jugaron en contra y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo un intento de golpe de Estado" , señaló el Presidente.

El Presidente Javier Milei responde sobre el intento de golpe de Estado que frenó la desinflación cuando ya estaba en 1,5%, con medios, políticos, empresarios y mercenarios del discurso trabajando en conjunto para romper el programa económico: “El problema es que tanto Toto como… pic.twitter.com/1C0Tk5Jg01

Para Pagano, este comentario “configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes”.

De esta manera, la funcionaria señala en su denuncia que “se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable”.

Denuncia por intento de coimas

Por otro lado, Pagano señaló otro fragmento del reportaje al Presidente donde habló de un intento de coima por parte de un empresario.

“Si yo te bloqueo una coima y no te acepto una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado?. Bueno, los medios se pusieron del lado del que quiso coimear”, señaló Milei durante la entrevista.

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Durante una entrevista en el streaming Neura, Javier Milei dejó entrever que un empresario habría intentado sobornar al Gobierno. “Si yo no acepto una coima, ¿a quién… pic.twitter.com/COmjEBEO6X — Diagonales (@diagonalesweb) May 15, 2026

Ante esto, la Diputada denunció que “la conducta del empresario encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta”.

De esta manera, la funcionaria acusó al Presidente de no actuar judicialmente cuando tuvo conocimiento sobre la coima.