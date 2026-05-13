Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Un fiscal federal imputó este miércoles a Francisco Adorni , hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni , en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero . La investigación se originó luego de una denuncia hecha por la diputada Marcela Pagano y quedó radicada en el fuero federal.

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Entre las primeras medidas, el fiscal Guillermo Marijuán solicitó información a más de 30 organismos y ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del actual diputado bonaerense. La causa también analiza cómo canceló en apenas un año un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos .

Según expuso la legisladora exlibertaria en su denuncia, los ingresos percibidos por Francisco Adorni como funcionario podrían explicar parcialmente algunas adquisiciones, como por ejemplo la adquisición de un vehículo.

No obstante, ese dinero no le alcanzaría para justificar el pago acelerado del préstamo bancario. Esa diferencia presentada por la diputada con vínculos con el kirchnerismo es uno de los principales puntos bajo análisis judicial.

El expediente recayó en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la pesquisa en la fiscalía. Según la presentación judicial, existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el dirigente libertario y el crecimiento patrimonial registrado en sus declaraciones.

La denuncia apunta especialmente al periodo en el que Francisco Adorni ocupó cargos dentro del Estado nacional. Primero fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, más adelante, asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares.

Cabe recordar que en las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza, informó Infobae.

En su declaración jurada de 2024, el funcionario informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) poseer: la mitad de un vivienda -valuada en $38.790.000-, el 50% de un auto marca Chery Tiggo 2017 -con un valor de $5.000.000- y bienes por un total cercano a los 44 millones de pesos.

Además de eso, declaró no registrar deudas al cierre de ese periodo.

Sin embargo, en la presentación de 2025 declaró un patrimonio neto de $80,5 millones. Ese incremento quedó vinculado a la compra de una camioneta Jeep Renegade y a la cancelación total del crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia en un plazo de apenas doce meses.