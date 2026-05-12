El Caso Adorni ya tendría un impacto similar al escándalo de Olivos, según un estudio

Un informe elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires reveló un fuerte impacto del denominado Caso Adorni en la opinión pública. Además advirtió que el escándalo podría convertirse en un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei.

Según el estudio, los niveles de negatividad del caso son comparables a los que generó la denominada “foto de Olivos” durante la gestión de Alberto Fernández en plena pandemia.

La investigación se basó en una encuesta realizada sobre 4.711 casos en el AMBA y mostró un elevado nivel de conocimiento público del tema. De acuerdo con el relevamiento, el 97,3% de los consultados aseguró haber escuchado o leído sobre el caso que involucra a Manuel Adorni.

Además, el informe señala que el escándalo logró impactar directamente sobre uno de los pilares centrales del discurso oficialista: la lucha contra “la casta” y la corrupción . En ese sentido, 8 de cada 10 encuestados consideró que el episodio afecta de manera directa la principal promesa moral con la que Milei llegó al poder.

El estudio también reveló una fuerte percepción negativa sobre el jefe de Gabinete. El 66,5% de los consultados consideró que existen hechos de corrupción “reales y graves” vinculados al caso, mientras que solo un sector minoritario interpretó la situación como una operación política contra el Gobierno.

A su vez, el 70,3% sostuvo que Adorni es “totalmente culpable”, mientras que el 65,8% afirmó no creer “nada” de sus explicaciones públicas frente a las acusaciones. Según el informe, el desgaste no afecta únicamente la figura del funcionario, sino que se proyecta directamente sobre la imagen del Gobierno nacional.

El “Olivos” del gobierno de Javier Milei

El OPSA estableció una comparación directa entre el Caso Adorni y el escándalo de la foto de Olivos ocurrido durante la administración de Alberto Fernández. De acuerdo con el análisis, ambos episodios comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y las conductas de quienes integran el poder.

El informe indicó que, pese a la polarización política existente, el 62,5% de la población considera que la imagen del Gobierno empeoró debido a este conflicto. Además, el 74,9% cree que el caso perjudica políticamente a la actual administración nacional.

Manuel Adorni en conferencia de prensa El Caso Adorni perforó la agenda y golpea la imagen oficial, según un estudio. Captura de video (archivo)

Para los investigadores, el escándalo logró perforar la agenda mediática y convertirse en un tema de conversación pública con potencial de producir un daño sostenido sobre la confianza hacia el Ejecutivo.

La mirada sobre la Justicia y la corrupción

El relevamiento también incluyó preguntas vinculadas al funcionamiento judicial y la corrupción. En ese marco, el 71,8% de los consultados consideró que el actual funcionamiento de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanciones efectivas.

Por otra parte, el 81,2% sostuvo que la aplicación de penas más severas ayudaría a reducir los hechos de corrupción. El estudio concluyó que existe una amplia demanda social de mayor transparencia institucional, fortalecimiento de los mecanismos de control y capacidad sancionatoria por parte del sistema judicial.