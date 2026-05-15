15 de mayo de 2026 - 18:09

Diputados piden informes de los regalos recibidos por Milei tras su pedido de un Tesla a Elon Musk

La oposición pidió más detalles al Gobierno sobre qué obsequios, donaciones o beneficios recibió el presidente desde que asumió.

Javier Milei junto a Elon Musk

Javier Milei junto a Elon Musk

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de que Javier Milei reconociera que le pidió a Elon Musk que le regalara un vehículo Tesla “para Argentina”, diputados de la oposición solicitaron un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia explique cuántos regalos, obsequios, donaciones, beneficios o cesiones gratuitas de uso recibió el presidente desde que asumió.

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La iniciativa es impulsada por los diputados de Unión por la Patria: Juan Marino, Pablo Todero, Christian Zulli, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik y Sabrina Selva.

También solicitaron información acerca de cómo fueron registrados esos regalos, qué destino tuvieron y si alguno pudo configurar una infracción a la Ley de Ética Pública o una posible dádiva.

Tesla Cybertruck
El accidentado viaje del Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar

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En una entrevista televisiva, el presidente recordó que él mismo manejó un modelo muy similar de Tesla en abril del 2024 durante una visita a Musk en Texas, al cabo de la cual le pidió al empresario si le podía regalar un ejemplar.

“Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon (Musk) si me regalaba una para Argentina. Pero no me dio pelota”, evocó el jefe de Estado en el reportaje.

Juan Marino, el autor principal del proyecto, afirmó que “el Presidente no puede pedir regalos a empresarios, potenciales inversores, proveedores o sujetos con intereses frente al Estado”.

“La ley es clara: los funcionarios no pueden recibir regalos personales por el cargo que ocupan. Si un obsequio se recibe por la investidura presidencial, debe registrarse y, cuando corresponde, incorporarse al patrimonio del Estado Nacional”, indicó el líder del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.

El pedido de informes exige que el Poder Ejecutivo informe si Milei registró todos los obsequios recibidos, si hubo regalos rechazados o devueltos, si existieron pedidos similares a otros empresarios o potenciales inversores, y cuál fue la intervención de la Oficina Anticorrupción.

También solicita que se detalle si empresas vinculadas a Elon Musk, como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp, mantienen contratos, permisos, autorizaciones, trámites, beneficios o negociaciones con el Estado argentino.

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