La imagen de Milei cae por cuarto mes consecutivo y se ubica penúltimo en el ranking latinoamericano

El presidente Javier Milei registra otra fuerte caída de su imagen, esta vez en el ranking de popularidad de los mandatarios latinoamericanos, en el que baja del puesto 14 al 16 y queda anteúltimo entre 18 jefes de Estado, medidos por la consultora CB Global Data.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Milei cae por cuarto mes consecutivo en su imagen, ya que en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva (8vo. puesto a nivel regional); en marzo un 42,3% (11mo.), en abril un 36,2% (14to.) y en mayo toca su mínimo con 34,8% (18vo.) de aprobación entre los ciudadanos de Argentina.

La imagen negativa del mandatario también viene creciendo mes a mes, ya que, en febrero era -51,7%, en marzo -52,6 % , en abril -59,7% y en mayo 63,0%.

En cuanto al desglose de opiniones, la imagen negativa de Milei está integrada por un 52,6% de “Muy mala ” y un 10,4% de “Mala”, mientras que la positiva está conformada por un 27,1% de “Muy buena” y un 7,7% de “Buena”.

Detrás del Presidente argentino, se ubican en el ranking regional los mandatarios de Venezuela, Delcy Rodríguez (puesto 17mo. y un 24,1%); y de Perú, el interino José Balcázar (18vo con 20,5%).

Los primeros puestos del ranking

Según el ranking de CB Global Data, los tres presidentes mejor valorados en mayo fueron Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza la medición con 67,8% de aprobación; segundo Nayib Bukele, de El Salvador, con 67,5%; y completa el podio Luis Abinader de República Dominicana con 60,2%.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto del mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7%, mientras que la venezolana Rodríguez presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -3,4% respecto a la medición de abril.

El muestreo abarcó entre 1.988 y 2.674 consultados en cada país, con método de recolección de datos CB Cawi Reasearch, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error en +/- de 1.9% a 2.2%, y fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo en todos los países correspondientes a los mandatarios evaluados.