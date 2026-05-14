Quién es Manuel Quintar, el diputado mileísta que presume su Tesla: "Es parte de la batalla cultural"

El diputado nacional Manuel Quintar (La Libertad Avanza) se convirtió en una de las figuras más comentadas del oficialismo en las últimas horas luego de llegar al Congreso de la Nación a bordo de una Tesla Cybertruck, un vehículo que en Argentina no se puede comprar oficialmente, pero que supera los 100 mil dólares. Rápidamente generó indignación en redes sociales, sumado a su cuestionado historial en Jujuy.

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El legislador, que responde directamente a Karina Milei, defendió públicamente la adquisición del vehículo y aseguró que la polémica forma parte de la discusión cultural que impulsa el oficialismo libertario.

El diputado Quintar (LLA) fue a trabajar con su auto personal. Lo estacionó en la cochera del Anexo de Diputados. Me dicen que sale U$S 126.000 pic.twitter.com/zgDTUmGNjD

“No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando” , justificó Quintar en declaraciones a diario La Nación.

Evitó precisar el monto exacto que desembolsó por la camioneta eléctrica de Tesla. En Estados Unidos, la Tesla Cybertruck parte desde los 69.990 dólares, mientras que las versiones más avanzadas, como la Cyberbeast, rondan los 100 mil. Importar uno de estos vehículos implica costos adicionales muy elevados vinculados a impuestos, logística y nacionalización.

A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel

El propio Quintar ironizó sobre las críticas opositoras y publicó una imagen junto al vehículo tuneado con el águila que identifica a La Libertad Avanza.

“Llanto radikal en 3,2,1... Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad”, escribió el diputado libertario en una publicación que rápidamente acumuló repercusiones y comentarios en contra, en un contexto de ajuste a la educación pública.

Las polémicas de Manuel Quintar, el diputado que muestra su Tesla: del peronismo al mileísmo

Manuel Quintar llegó a la Cámara de Diputados de la Nación en diciembre de 2023, tras el triunfo presidencial de Javier Milei, y desde entonces comenzó a consolidarse como uno de los referentes libertarios más visibles del norte argentino.

Oriundo de Jujuy, el legislador busca posicionarse políticamente frente al gobierno provincial encabezado por Carlos Sadir.

El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla Redes

Dentro del armado libertario provincial, además, aparece como un dirigente cercano al sector que conduce Karina Milei y mantiene diferencias internas con el senador Ezequiel Atauche, identificado con el espacio político del asesor presidencial Santiago Caputo.

Antes de desembarcar en La Libertad Avanza, Quintar tuvo un paso por el peronismo jujeño. En 2021 integró la lista del PJ provincial y fue candidato a legislador local dentro del sector liderado por Rubén Rivarola. Es recordada su foto con Milagro Sala, la dirigente social condenada a prisión por corrupción y convertida en uno de los símbolos del kirchnerismo.

Manuel Quintar pasó de apoyar al peronismo (en la foto, junto a Milagro Sala) a estar en las filas de Javier Milei Manuel Quintar pasó de apoyar al peronismo (en la foto, junto a Milagro Sala) a estar en las filas de Javier Milei Redes

Fuera de la política, el diputado mantiene una fuerte actividad empresarial ligada al sector de la salud privada. Administra clínicas y obras sociales en Jujuy y además participa del manejo del Sanatorio Los Lapachos, uno de los centros médicos privados más conocidos de la provincia.

En 2025, Quintar fue acusado por el dirigente sindical Luciano Leznao de "quedarse con el negocio" de las prestaciones de salud de más de 5 mil afiliados de la obra social de los azucareros de Jujuy.

En paralelo, el diputado de la Tesla cultiva otra pasión: el motociclismo. En sus redes sociales suele mostrarse participando de competencias de enduro y carreras regionales como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.