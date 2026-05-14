Cinco intendentes mendocinos fueron reconocidos en un evento nacional realizado en Rosario

El gobernador, Alfredo Cornejo , participó este miércoles en una nueva edición de La Noche de los Intendentes , el encuentro nacional organizado por la Red de Innovación Local en Rosario, donde anunció que la próxima edición del evento se realizará en Mendoza .

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La actividad reunió a más de 300 intendentes de distintos puntos del país, además de gobernadores, legisladores, empresarios y representantes de organizaciones civiles.

En ese marco, Mendoza tuvo una participación destacada, ya que cinco municipios de la provincia recibieron certificaciones y reconocimientos vinculados a gestión eficiente, innovación, sostenibilidad y desarrollo de políticas públicas.

El encuentro comenzó con una jornada de trabajo y entrega de distinciones en el Teatro El Círculo y continuó posteriormente en el Salón Metropolitano de Rosario con la ceremonia central y la cena institucional. Antes del inicio de las actividades, Cornejo fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , junto a los mandatarios provinciales Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El gobernador, Alfredo Cornejo junto a los mandatarios provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) en la noche de los intendentes en Rosario.

Durante la previa del evento, el mandatario mendocino destacó el crecimiento del protagonismo de los gobiernos locales en el escenario político y económico actual. En ese contexto, señaló que los municipios “han ganado relevancia y representatividad”, y consideró que se consolidaron como el nivel del Estado “más cercano a la ciudadanía”.

Además, Cornejo puso en valor el desempeño de los municipios mendocinos dentro de las certificaciones otorgadas por la Red de Innovación Local. Actualmente, Mendoza cuenta con cinco ciudades certificadas sobre un total de 17 en todo el país, lo que representa cerca del 30% de las distinciones nacionales vinculadas a estándares de gestión municipal.

En ese marco, el gobernador anunció que la próxima edición de La Noche de los Intendentes se realizará en Mendoza. La designación posiciona a la provincia como sede del principal encuentro nacional vinculado al intercambio de experiencias de gestión local, innovación pública y modernización estatal.

Los intendentes de Mendoza premiados

Uno de los principales reconocimientos entregados durante la jornada fue para Luján de Cuyo, que obtuvo la distinción “Ciudad RIL 2026”. El intendente Esteban Allasino destacó el trabajo colaborativo entre municipios y remarcó la importancia de compartir experiencias de gestión y políticas públicas entre distintas ciudades.

También fueron reconocidos otros municipios mendocinos. Godoy Cruz, encabezado por el intendente Diego Costarelli, recibió el sello “Ciudad de la Energía” por sus políticas vinculadas a eficiencia energética, energías renovables y movilidad sustentable.

Además, la comuna godoycruceña obtuvo el “Sello de Primera Infancia” por programas destinados al acompañamiento integral de niños durante sus primeros años.

Por su parte, la Ciudad de Mendoza, conducida por Ulpiano Suarez, recibió reconocimientos en las categorías Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público, Ciudades Emprendedoras y Gestión Eficiente, por iniciativas relacionadas con sostenibilidad ambiental, biodiversidad urbana y promoción del ecosistema emprendedor.

En tanto los intendentes peronistas Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa), también obtuvieron certificaciones como ciudades líderes en gestión eficiente.

Durante el cierre del evento, Cornejo destacó el perfil de gestión desarrollado en Mendoza y sostuvo que en la provincia “se ha construido una cultura de la eficiencia para transformar”.

Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado y valoró el rol de la Red de Innovación Local en la promoción de herramientas de modernización y fortalecimiento institucional para los gobiernos locales.