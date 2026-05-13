13 de mayo de 2026 - 22:27

Un diputado libertario llegó al Congreso en un Tesla Cybertruck

La aparición de la exclusiva camioneta eléctrica reavivó el debate en redes sociales sobre el patrimonio y los bienes de los funcionarios públicos.

El diputado nacional Manuel Quintar.

El diputado nacional Manuel Quintar.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, generó repercusión este miércoles luego de presentarse en el Congreso con un Tesla Cybertruck. Se trata de una pickup eléctrica de lujo reconocida mundialmente por su diseño futurista y su elevado valor de mercado.

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El vehículo fue visto en el estacionamiento del anexo de la Cámara de Diputados y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto dentro del ámbito político como en redes sociales.

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La Tesla Cybertruck que apareció en Diputados

La camioneta pertenece a la línea de vehículos eléctricos desarrollada por Tesla y se caracteriza por su estructura de acero inoxidable, diseño angular y estética futurista inspirada en producciones de ciencia ficción.

Debido a los costos de importación y los impuestos vigentes en Argentina, el modelo tendría un valor superior a los 200 mil dólares. La aparición del vehículo llamó especialmente la atención por tratarse de un modelo poco habitual en el país y prácticamente inexistente en circulación cotidiana.

La periodista Noelia Barral Grigera compartió imágenes del vehículo en sus redes sociales y vinculó la pickup con el legislador jujeño de LLA. “Este Tesla Cybertruck apareció hoy en el estacionamiento de Diputados”, escribió la comunicadora en una publicación que rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y reacciones.

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En el mismo mensaje también mencionó otros bienes declarados por Quintar, entre ellos un Mercedes, motocicletas KTM y Husqvarna, además de camionetas Amarok y Toyota.

Acto seguido, la viralización del video reabrió el debate en redes sociales sobre el patrimonio de los dirigentes políticos y la exposición pública de bienes de lujo por parte de funcionarios y legisladores. Mientras algunos usuarios destacaron el diseño y la exclusividad del vehículo, otros cuestionaron el alto valor de la pickup y la situación económica del país.

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