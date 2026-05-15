Macri encabezó un acto y le dejó un mensaje a Milei: "Si el PRO calla, el populismo avanza"

En el marco de su gira nacional "Próximo Paso", el expresidente Mauricio Macri encabezó este viernes un concurrido acto en el Club Centro Galicia de Olivos , partido de Vicente López.

Ante más de 700 dirigentes, entre los que se encontraban intendentes, legisladores y concejales del PRO bonaerense, el líder del partido amarillo buscó revitalizar la fuerza política de cara a las elecciones de 2027, manteniendo un delicado equilibrio entre el respaldo al gobierno de Javier Milei y la necesidad de marcar una identidad propia .

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas", sentenció Macri.

El exmandatario recordó que su espacio apoyó a Milei incluso antes de que ganara las elecciones y que ha sostenido las leyes más complejas en el Congreso "sin pedir nada a cambio", pero advirtió que "el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa" .

Uno de los puntos más concretos de su discurso fue el reclamo al Senado para que confirme a Santiago Bausili como presidente del Banco Central. Macri propuso que se le dé permanencia en el cargo para que la estabilidad macroeconómica trascienda a las administraciones de turno, exigiendo que los candidatos de 2027 se pronuncien sobre su continuidad.

El acto, donde no se permitió el ingreso de la prensa, también sirvió como plataforma para lanzar durísimos ataques contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Macri calificó la gestión bonaerense como un obstáculo para el futuro del país y afirmó con ironía: "Si ese es su candidato estrella (del peronismo), seguramente pierde".

En la misma línea, la intendenta anfitriona, Soledad Martínez, cuestionó la visión estatal de Kicillof y llamó a que el PRO lidere la salida definitiva del kirchnerismo en la provincia.

A pesar de que el clima de la militancia se encendió con el canto de “¡Mauricio Presidente!”, el exmandatario pidió calma, señalando que, al estar en mayo de 2026, todavía no es momento de hablar de candidaturas electorales. No obstante, desde su entorno confirmaron que el partido ya trabaja para presentar candidatos propios en las 150 ciudades más grandes del país para 2027.