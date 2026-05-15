15 de mayo de 2026 - 16:55

Giro en la causa de la mansión de Pilar: Casación le quitó el expediente al juez cercano a la AFA

La Cámara en lo Penal Económico deberá decidir qué magistrado llevará el caso que involucra bienes de lujo y una propiedad de 17 millones de dólares.

Investigan una mansión de Pilar que fue presuntamente comprada por testaferros de dirigentes de AFA

Investigan una mansión de Pilar que fue presuntamente comprada por testaferros de dirigentes de AFA

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo que altera el rumbo de la investigación sobre la lujosa mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Por mayoría, la Sala I anuló la decisión previa que había radicado el expediente en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, un magistrado señalado como cercano a la entidad deportiva.

La resolución, tomada por los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo, dispuso que el conflicto de competencia sea resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino
Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino. (archivo)

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino. (archivo)

La causa se originó por una denuncia presentada en diciembre de 2025, que apunta a un esquema de lavado de dinero relacionado con la compra de propiedades, vehículos de colección y caballos árabes.

El centro de las sospechas es una mansión en Villa Rosa, cuya titularidad formal está a nombre de Luciano Pantano, pero que la Justicia sospecha pertenece en realidad a dirigentes de la AFA, específicamente a Toviggino.

Un freno a la estrategia de la defensa

El envío de la causa a Campana había sido un movimiento impulsado por la defensa de Pantano, bajo el argumento de que la propiedad se encontraba en dicha jurisdicción territorial.

Mansión en Pilar vinculada a la AFA
La Justicia investiga a quienes usaron el helipuerto de la mansión vinculada a la AFA

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Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, advirtió que la maniobra de lavado excede el lugar físico de la vivienda, involucrando un entramado de fondos posiblemente desviados de la propia AFA.

La mayoría de la Casación consideró que la Cámara Federal de San Martín no tenía jurisdicción para intervenir en la disputa de competencia, ya que el juzgado que previno originalmente era del fuero penal económico. Por este motivo, ordenaron que se dicte un nuevo fallo con “celeridad” para evitar mayores dilaciones en un proceso que ya ha pasado por tres juzgados diferentes.

Aunque por el momento el juez González Charvay continuará al frente de las pruebas pendientes, este fallo representa un revés estratégico para la AFA, al alejar la causa de un juzgado considerado afín y devolver la definición a un fuero que ya investiga otros delitos financieros de su dirigencia.

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