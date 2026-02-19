La Justicia citó a Tapia y a Toviggino por presunta apropiación indebida y les prohibió salir del país

La causa investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en retenciones impositivas y de seguridad social. El pedido fue impulsado por ARCA.

El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 en retenciones impositivas y de seguridad social descontadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La resolución, dictada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluyó la prohibición de salida del país para los directivos involucrados. Las audiencias fueron fijadas para el 5 y 6 de marzo, e incluyen a otros integrantes de la comisión directiva.

Pablo Toviggino (derecha) junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia. / archivo Pablo Toviggino (derecha) junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia. / archivo Según la denuncia, la AFA habría retenido montos correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La investigación abarca 69 hechos independientes.

Entre los importes bajo análisis figuran más de $8.600 millones en contribuciones a la seguridad social y más de $8.000 millones vinculados al régimen del artículo 79 de Ganancias. Julio de 2025 fue el mes con mayor monto presuntamente omitido.