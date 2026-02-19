19 de febrero de 2026 - 20:16

La Justicia citó a Tapia y a Toviggino por presunta apropiación indebida y les prohibió salir del país

La causa investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en retenciones impositivas y de seguridad social. El pedido fue impulsado por ARCA.

Los Andes
Por Redacción Política

El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 en retenciones impositivas y de seguridad social descontadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La resolución, dictada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluyó la prohibición de salida del país para los directivos involucrados. Las audiencias fueron fijadas para el 5 y 6 de marzo, e incluyen a otros integrantes de la comisión directiva.

Según la denuncia, la AFA habría retenido montos correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La investigación abarca 69 hechos independientes.

Entre los importes bajo análisis figuran más de $8.600 millones en contribuciones a la seguridad social y más de $8.000 millones vinculados al régimen del artículo 79 de Ganancias. Julio de 2025 fue el mes con mayor monto presuntamente omitido.

ARCA sostiene que existiría “sospecha suficiente” en los términos del Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los fondos retenidos. Por el momento, se trata de una imputación en etapa preliminar y la eventual responsabilidad deberá determinarse a lo largo de la instrucción judicial.

