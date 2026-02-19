19 de febrero de 2026 - 22:19

Diputados: el Gobierno se muestra optimista con la aprobación de la reforma laboral

La mesa política seguirá la sesión desde el recinto. Los números que manejan y las negociaciones cursadas.

La mesa política siguió desde el recinto la media sanción de la reforma laboral en el Senado.

Foto:

NA / Presidencia
Por Sofía Rojas
Noticias Argentinas

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional se muestra optimista con la aprobación del proyecto que excluye el artículo 44 relativo a las licencias por enfermedad.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la mesa política mantiene expectativas por la media sanción restante y calculan un piso de 124 acompañamientos de los bloques aliados.

Para lograr el respaldo necesario, el oficialismo debió eliminar el artículo que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia, incluido a último momento en el proyecto. Lo hizo a pedido de una porción amplia de los partidos con buena sintonía con el Ejecutivo como el PRO y varios gobernadores aliados.

“Tenemos número, arriba de 129 para la general”, planteó ante esta agencia un integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei para consolidar el temario que intentan sancionar durante las sesiones extraordinarias.

De esta forma, se espera que el grueso de los alfiles negociadores asistan a la sesión que iniciará formalmente a las 14, liderada por el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Por los pasillos del Congreso lo auxiliarán el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con actividad en la cámara.

El debate de esta tarde, que se prevé extenso, se dará con una particularidad dado que el mandatario no está en el país dado que cumple responsabilidades en su catorceavo viaje a Estados Unidos, donde disertará en la ceremonia inaugural del Consejo de la Paz convocado por el republicano Donald Trump.

No se descarta la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien resolvió quedarse en el país para supervisar la sesión, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en los palcos ubicados en el recinto.

De aprobarse el proyecto, deberá regresar al Senado el próximo viernes luego de que la exministra de Seguridad dictamine este viernes.

