Caso Libra: la oposición denunció riesgo de "impunidad" por la falta de recursos para investigar

Diputados nacionales de la oposición solicitaron al procurador general de la Nación, Eduardo Casal , que adopte medidas urgentes para garantizar la continuidad de la investigación judicial vinculada al caso Libra , ante versiones que indican que el equipo encargado de las pesquisas enfrenta limitaciones tecnológicas para avanzar con distintas medidas de prueba.

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El planteo fue impulsado por los legisladores Maximiliano Ferraro , Sabrina Selva , Mónica Frade y Juan Marino , quienes integraron la comisión investigadora relacionada con el caso.

Según señalaron los diputados, trascendidos públicos indican que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) tendría dificultades para cumplir determinadas tareas de análisis y seguimiento de activos virtuales debido a la falta de herramientas informáticas y licencias especializadas.

Los legisladores advirtieron que esa situación podría afectar medidas consideradas clave para reconstruir el recorrido de fondos y examinar las billeteras virtuales involucradas en la investigación. En ese sentido, remarcaron que ninguna restricción administrativa o tecnológica debería impedir el desarrollo de pruebas relevantes para esclarecer los hechos bajo análisis .

A través de una nota formal, los diputados solicitaron que se arbitren con carácter urgente los recursos necesarios para dotar a la UFECI de las herramientas requeridas por los investigadores. Según argumentaron, la disponibilidad de tecnología adecuada resulta indispensable para avanzar en tareas de trazabilidad de activos digitales y otras diligencias vinculadas con la causa.

El planteo apunta a evitar que eventuales limitaciones operativas afecten el desarrollo de una investigación que consideran de elevada relevancia institucional.

La advertencia de Ferraro

Tras difundir el contenido de la presentación, Ferraro sostuvo que una eventual paralización de la causa por falta de recursos equivaldría a un escenario de "impunidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2061797201211203744&partner=&hide_thread=false $LIBRA: SI SE FRENA LA INVESTIGACIÓN POR FALTA DE RECURSOS, ESO ES IMPUNIDAD.



Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del… pic.twitter.com/lytNPftCzQ — maxi ferraro (@maxiferraro) June 2, 2026

El legislador afirmó que resulta inadmisible que una investigación de estas características pueda verse afectada por la ausencia de herramientas tecnológicas necesarias para seguir el movimiento de fondos y analizar operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

Asimismo, consideró que la falta de medios no debe transformarse en un obstáculo para el avance de la causa ni para el esclarecimiento de los hechos investigados.