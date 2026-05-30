El oficialismo busca aprobar leyes claves en el Congreso y pidió a Diputados no viajar al Mundial

El Gobierno nacional se prepara para un cierre de junio con una intensa actividad legislativa en el Congreso , buscando aprovechar el marco de la Copa del Mundo de Fútbol para avanzar con reformas estructurales.

Reabren el debate sobre la muerte asistida y la eutanasia con un nuevo proyecto en el Congreso

El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Sociedades: de qué se trata y cómo afecta a las empresas

En las últimas dos semanas, el Poder Ejecutivo envió una serie de proyectos de alto perfil y el oficialismo planea convocar a una o dos sesiones durante la segunda mitad del mes.

Para asegurar el quórum, desde la Casa Rosada se ha bajado una línea informal pero clara: los diputados libertarios no deben viajar a Estados Unidos , o bien deben garantizar su regreso inmediato en caso de sesión, además de poder justificar su viaje patrimonialmente para evitar "ruidos innecesarios".

Dentro del paquete de leyes, el proyecto prioritario es el denominado "Súper RIGI" , que busca atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en las "industrias del futuro", como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos y energías renovables.

Este régimen incluye incentivos fiscales significativos, como una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias y beneficios aduaneros. El oficialismo confía en contar con el apoyo de sus aliados habituales, argumentando que el proyecto mantiene el espíritu de competitividad fiscal promovido por el presidente Javier Milei.

Paralelamente, la agenda legislativa incluye la nueva ley de Lobby, destinada a transparentar la influencia de grupos de interés, y la reforma de la ley de etiquetado frontal. También se espera el tratamiento de la ley contra la ludopatía y la denominada ley Hojarasca, junto con modificaciones a la Ley de Zonas Frías que ya cuentan con media sanción. En el Senado, se aguardan definiciones sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts.

Sin embargo, el punto de mayor fricción política sigue siendo la reforma electoral. Mientras el Gobierno insiste en la derogación de las PASO para lograr un ahorro fiscal, sectores de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR proponen únicamente eliminar su obligatoriedad.

Esta última opción no convence al oficialismo, ya que no implicaría una reducción significativa del gasto público. En este contexto, algunos referentes de La Libertad Avanza consideran que la atención pública enfocada en la Selección Nacional podría facilitar la obtención de consensos antes de que el escenario político se complique por la competencia electoral del próximo año.