Congreso Anual de Cardiología: debate sobre salud cardiovascular con presencia mendocina

Médicos mendocinos participarán del Congreso anual de Cardiología , que organiza la Federación Argentina de Cardiología (FAC) , a realizarse en la ciudad de Rosario del jueves 28 al sábado 30.

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Lo que Mendoza no mide -y debería

Por Mendoza concurrirán representantes de la Sociedad de Cardiología local, quienes disertarán y presentarán trabajos de investigación. La entidad local es presidida por el doctor Nicolás Renna como presidente y el doctor Fernando Peñafort, como vice.

Las deliberaciones tendrán en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad Rosario, (Santa Fe), donde compartirán su experiencia y avances en tratamientos cardiovasculares profesionales de todas las provincias argentinas. “Es el evento más destacado en cardiología. Durante esos días compartiremos los avances que están redefiniendo nuestra práctica, desde la inteligencia artificial hasta las nuevas estrategias terapéuticas . La actualización rigurosa en todas las áreas de la cardiología, con una mirada práctica y aplicable. Además, en el intercambio cara a cara con colegas y referentes nacionales e internacionales, donde muchas veces surgen las mejores ideas”, señaló Juan Erriest, presidente del Comité Científico del Congreso .

También serán jornadas en los cuales la comunidad en general va a poder participar de actividades saludables, aprender sobre prevención y reanimación cardiopulmonar (RCP) .

Reafirmando el espíritu federal de la FAC, se habilitará durante el Congreso la transmisión vía streaming . Este espacio estará destinado a generar charlas y entrevistas específicas con invitados especiales. “Con la ayuda de la tecnología lanzamos esta novedad para poder acercar lo más destacado del encuentro a diferentes públicos en todo nuestro país”, agregó el doctor Erriest.

En cuanto a visitas internacionales, un total de 48 referentes mundiales brindarán charlas presenciales y nueve vía streaming.

Entre los disertantes extranjeros se encuentran el profesor doctor Valentín Fuster, referente mundialmente reconocido por el abordaje y la investigación sobre enfermedades cardiovasculares.

También se dictará el “Taller de arritmias” destinado a estudiantes de medicina que impartirá el doctor Adrián Baranchuk, argentino, profesor de la Universidad Kingston, Canadá.

Por otra parte, desde la Sociedad de Cardiología de Mendoza, junto con la Federación Argentina de Cardiología, se anunció el Simposio Internacional de Cardiología, que se hará en nuestra provincia.

Este encuentro académico profesional se llevará a cabo el 6 y 7 de agosto próximos, en las instalaciones del Hotel Hilton Mendoza.