No tires las latas "vencidas": cómo saber si la comida de su interior sigue perfecta

La comida enlatada es uno de los productos con mayor vida útil dentro de la despensa. Muchas personas, sin embargo, desechan una lata apenas supera la fecha indicada en el envase, sin saber que en muchos casos el contenido puede seguir siendo seguro si fue almacenado correctamente.

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No obstante, también existen señales que obligan a descartarla de inmediato. Conocer la diferencia entre una simple pérdida de calidad y un riesgo para la salud permite evitar desperdicios y consumir estos productos con mayor seguridad.

En la mayoría de los casos, la fecha impresa en la lata corresponde al período en el que el fabricante garantiza la mejor calidad del producto, no necesariamente al momento en que deja de ser seguro.

Si la lata permaneció almacenada en buenas condiciones, muchos alimentos pueden conservarse durante meses e incluso más tiempo después de esa fecha.

Sin embargo, algunos productos ácidos, como tomates, salsas de tomate, frutas en conserva, pueden perder sabor, textura y calidad más rápidamente debido a la interacción de sus ácidos con el metal de la lata.

Cómo saber si una lata ya no sirve

Antes de abrir cualquier conserva es importante inspeccionar cuidadosamente el envase.

Los especialistas de United States Department of Agriculture (USDA) recomiendan desechar inmediatamente cualquier lata que presente:

Hinchazón o abultamientos.

o abultamientos. Fugas.

Óxido importante.

importante. Golpes o abolladuras profundas.

o abolladuras profundas. Roturas o perforaciones.

Una vez abierta, tampoco debe consumirse si:

Desprende mal olor.

El contenido presenta moho.

El líquido sale expulsado por presión.

Tiene un color o aspecto diferente al habitual.

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Cómo almacenar correctamente los alimentos enlatados

La conservación adecuada permite prolongar la vida útil de las conservas y mantener su calidad.

Los expertos aconsejan:

Guardarlas en un lugar fresco y seco.

y Evitar la exposición directa al sol.

Mantenerlas alejadas de fuentes de calor.

No almacenarlas en garajes o sitios con cambios bruscos de temperatura.

o sitios con Colocarlas sobre estantes para evitar la humedad.

Consumir primero las latas más antiguas.

Estas medidas ayudan a conservar mejor tanto el envase como el alimento.

Qué hacer una vez abierta la lata

Después de abrir una conserva nunca se recomienda guardar el alimento dentro del envase metálico.

Lo más conveniente es:

Transferir el contenido a un recipiente hermético.

Refrigerarlo dentro de las dos horas posteriores a la apertura.

Consumirlo en un plazo de 3 a 4 días, aunque algunas salsas de tomate pueden durar hasta una semana.

Utilizar utensilios limpios para evitar contaminaciones.

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Una lata con la fecha vencida no siempre significa que el alimento deba terminar en la basura. Si el envase permanece intacto, fue almacenado correctamente y no presenta señales de deterioro, es posible que conserve su seguridad y calidad durante más tiempo.