Hamburguesa de garbanzos hecha en sartén, lista en 5 minutos: ideal para un almuerzo liviano

Una hamburguesa de garbanzo es ideal para almuerzos, cenas o para preparar con anticipación y conservar en la heladera.

Las hamburguesas de garbanzos son una excelente alternativa para quienes buscan una comida saludable, económica y sin carne. Preparadas en sartén, quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y no necesitan horno. Gracias a su alto contenido de proteínas vegetales y fibra.

Receta de hamburguesas de garbanzos en sartén Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos y bien escurridos

1 zanahoria pequeña rallada

1/2 cebolla picada bien fina

1 diente de ajo picado

4 cucharadas de avena instantánea o pan rallado

2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

2 cucharadas de aceite de oliva Cómo hacer hamburguesas de garbanzos en sartén paso a paso Secá muy bien los garbanzos con papel de cocina para retirar el exceso de humedad.

Colocalos en un bol y aplastalos con un tenedor o pisapapas hasta obtener una mezcla con algo de textura.

Incorporá la zanahoria rallada, la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, la sal y la pimienta.

Agregá la avena o el pan rallado y mezclá hasta formar una masa firme. Si estuviera demasiado húmeda, añadí un poco más de avena.

Formá hamburguesas del tamaño deseado con las manos.

Calentá una sartén antiadherente con el aceite de oliva a fuego medio.

Cociná las hamburguesas entre 4 y 5 minutos por cada lado, hasta que estén bien doradas y crujientes por fuera.

Retiralas y servilas inmediatamente con ensaladas, verduras, pan o la guarnición que prefieras. Consejos para que no se rompan Escurrí muy bien los garbanzos antes de triturarlos.

No proceses la mezcla hasta hacer un puré completamente liso; una textura rústica ayuda a mantener la consistencia.

Si la preparación queda blanda, agregá una cucharada extra de avena.

Dales unos minutos de reposo antes de cocinarlas para que mantengan mejor la forma. ¿Cuántas porciones rinde? Esta receta rinde aproximadamente 4 hamburguesas medianas, aunque la cantidad puede variar según el tamaño.

Información nutricional aproximada por porción Calorías: 190 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 23 g

Fibra: 7 g Los valores son orientativos y pueden variar según los ingredientes utilizados.

Cómo conservarlas Las hamburguesas cocidas pueden guardarse hasta 3 días en la heladera dentro de un recipiente hermético.

También pueden congelarse, preferentemente antes de cocinarlas, separadas con papel para horno. Luego solo hay que llevarlas directamente a la sartén, agregando unos minutos extra de cocción.