Hamburguesa de garbanzos hecha en sartén, lista en 5 minutos: ideal para un almuerzo liviano

Las hamburguesas de garbanzos son una excelente alternativa para quienes buscan una comida saludable, económica y sin carne. Preparadas en sartén, quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y no necesitan horno. Gracias a su alto contenido de proteínas vegetales y fibra.
- 400 g de garbanzos cocidos y bien escurridos
- 1 zanahoria pequeña rallada
- 1/2 cebolla picada bien fina
- 1 diente de ajo picado
- 4 cucharadas de avena instantánea o pan rallado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Cómo hacer hamburguesas de garbanzos en sartén paso a paso
- Secá muy bien los garbanzos con papel de cocina para retirar el exceso de humedad.
- Colocalos en un bol y aplastalos con un tenedor o pisapapas hasta obtener una mezcla con algo de textura.
- Incorporá la zanahoria rallada, la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Agregá la avena o el pan rallado y mezclá hasta formar una masa firme. Si estuviera demasiado húmeda, añadí un poco más de avena.
- Formá hamburguesas del tamaño deseado con las manos.
- Calentá una sartén antiadherente con el aceite de oliva a fuego medio.
- Cociná las hamburguesas entre 4 y 5 minutos por cada lado, hasta que estén bien doradas y crujientes por fuera.
- Retiralas y servilas inmediatamente con ensaladas, verduras, pan o la guarnición que prefieras.
Consejos para que no se rompan
- Escurrí muy bien los garbanzos antes de triturarlos.
- No proceses la mezcla hasta hacer un puré completamente liso; una textura rústica ayuda a mantener la consistencia.
- Si la preparación queda blanda, agregá una cucharada extra de avena.
- Dales unos minutos de reposo antes de cocinarlas para que mantengan mejor la forma.
¿Cuántas porciones rinde?
Esta receta rinde aproximadamente 4 hamburguesas medianas, aunque la cantidad puede variar según el tamaño.
Información nutricional aproximada por porción
- Calorías: 190 kcal
- Proteínas: 9 g
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 23 g
- Fibra: 7 g
Los valores son orientativos y pueden variar según los ingredientes utilizados.
Cómo conservarlas
Las hamburguesas cocidas pueden guardarse hasta 3 días en la heladera dentro de un recipiente hermético.
También pueden congelarse, preferentemente antes de cocinarlas, separadas con papel para horno. Luego solo hay que llevarlas directamente a la sartén, agregando unos minutos extra de cocción.