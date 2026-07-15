15 de julio de 2026 - 19:15

Hamburguesa de garbanzos hecha en sartén, lista en 5 minutos: ideal para un almuerzo liviano

Una hamburguesa de garbanzo es ideal para almuerzos, cenas o para preparar con anticipación y conservar en la heladera.

¡Muy rico! Hamburguesa de garbanzos y avena
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Por Redacción Por Las Redes

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Receta de hamburguesas de garbanzos en sartén

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos y bien escurridos
  • 1 zanahoria pequeña rallada
  • 1/2 cebolla picada bien fina
  • 1 diente de ajo picado
  • 4 cucharadas de avena instantánea o pan rallado
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

Cómo hacer hamburguesas de garbanzos en sartén paso a paso

  • Secá muy bien los garbanzos con papel de cocina para retirar el exceso de humedad.
  • Colocalos en un bol y aplastalos con un tenedor o pisapapas hasta obtener una mezcla con algo de textura.
  • Incorporá la zanahoria rallada, la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, la sal y la pimienta.
  • Agregá la avena o el pan rallado y mezclá hasta formar una masa firme. Si estuviera demasiado húmeda, añadí un poco más de avena.
  • Formá hamburguesas del tamaño deseado con las manos.
  • Calentá una sartén antiadherente con el aceite de oliva a fuego medio.
  • Cociná las hamburguesas entre 4 y 5 minutos por cada lado, hasta que estén bien doradas y crujientes por fuera.
  • Retiralas y servilas inmediatamente con ensaladas, verduras, pan o la guarnición que prefieras.

Consejos para que no se rompan

  • Escurrí muy bien los garbanzos antes de triturarlos.
  • No proceses la mezcla hasta hacer un puré completamente liso; una textura rústica ayuda a mantener la consistencia.
  • Si la preparación queda blanda, agregá una cucharada extra de avena.
  • Dales unos minutos de reposo antes de cocinarlas para que mantengan mejor la forma.

¿Cuántas porciones rinde?

Esta receta rinde aproximadamente 4 hamburguesas medianas, aunque la cantidad puede variar según el tamaño.

Información nutricional aproximada por porción

  • Calorías: 190 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 23 g
  • Fibra: 7 g

Los valores son orientativos y pueden variar según los ingredientes utilizados.

Cómo conservarlas

Las hamburguesas cocidas pueden guardarse hasta 3 días en la heladera dentro de un recipiente hermético.

También pueden congelarse, preferentemente antes de cocinarlas, separadas con papel para horno. Luego solo hay que llevarlas directamente a la sartén, agregando unos minutos extra de cocción.

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