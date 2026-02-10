10 de febrero de 2026 - 20:44

Mundial de la Hamburguesa 2026: se confirmaron los 19 locales que participarán

El 20 y 21 de febrero, reconocidas hamburgueserías mendocinas se reunirán en una propuesta que combinará gastronomía, competencias en vivo, música y entretenimiento infantil, entre otros atractivos.

IMG_7924-768x512
Por Redacción

La Ciudad se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia en una verdadera fiesta pensada para todo público.

Leé además

kilometro 11: con componentes de ultima generacion guaymallen avanza en el asfaltado de carril nacional

Kilómetro 11: con componentes de última generación Guaymallén avanza en el asfaltado de Carril Nacional

Por Redacción
¡la nueva reina provincial de las personas mayores es de la ciudad de mendoza!

¡La nueva Reina Provincial de las Personas Mayores es de la Ciudad de Mendoza!

Por Redacción

La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos. En total, 19 locales formarán parte del evento: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers, Burger Point’s, Burger Shoppe, Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food, Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Mendoburger, Mosh, Peak Burgers, Pez de Montaña, Roux Street, Smash Club, Smoky, TBT y Vicios Club de Burgers.

Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.

Para completar la experiencia, el predio dispondrá de bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niños, con el objetivo de consolidar una propuesta integral y familiar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como funciona la nueva escuela municipal de idiomas en maipu

Cómo funciona la nueva Escuela Municipal de Idiomas en Maipú

Por Redacción
maipu refuerza los operativos de limpieza integral en todos los barrios

Maipú refuerza los operativos de limpieza integral en todos los barrios

Por Redacción
se abren las inscripciones para la escuela municipal de senderismo y montana 2026

Se abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026

Por Redacción
maipu refuerza su flota municipal con la inversion mas importante de su historia

Maipú refuerza su flota municipal con la inversión más importante de su historia

Por Redacción