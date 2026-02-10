Mundial de la Hamburguesa 2026: se confirmaron los 19 locales que participarán

El 20 y 21 de febrero, reconocidas hamburgueserías mendocinas se reunirán en una propuesta que combinará gastronomía, competencias en vivo, música y entretenimiento infantil, entre otros atractivos.

La Ciudad se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia en una verdadera fiesta pensada para todo público.

La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos. En total, 19 locales formarán parte del evento: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers, Burger Point’s, Burger Shoppe, Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food, Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Mendoburger, Mosh, Peak Burgers, Pez de Montaña, Roux Street, Smash Club, Smoky, TBT y Vicios Club de Burgers.

Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.