Se abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026

La propuesta de la Ciudad de Mendoza está destinada a personas mayores de 18 años y ofrece formación teórica y práctica para el desarrollo de actividades de senderismo y montaña. Se basa en criterios de seguridad, autonomía y cuidado del entorno natural.

La Ciudad de Mendoza informa que, a partir del 2 de marzo, quedarán habilitadas las inscripciones para los niveles 1 y 2 de la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026. Se trata de un programa arancelado, con cupos limitados, orientado a la formación integral en actividades de montaña y senderismo; combinando clases teóricas, talleres y salidas a terreno.

La inscripción deberá realizarse de manera online a través de la plataforma Access Fan, ingresando en este enlace digital desde el 2 de marzo. Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente y presentar un certificado médico actualizado junto con el consentimiento informado.

Para el Nivel 1, el cupo previsto es de 60 personas. El valor de la propuesta es de cuatro cuotas mensuales de $ 46.000, más el costo de las salidas a terreno.

Las clases teóricas del Nivel 1 se dictarán en el Espacio ECoS del Gimnasio Municipal Nº 1, los días miércoles de 19 a 21 horas. El cursado se desarrollará en dos tramos: del 18 de marzo al 1 de julio y del 5 de agosto al 11 de noviembre de 2026. Esta instancia está orientada a quienes deseen adquirir las bases del senderismo y el montañismo en terrenos fáciles, brindando herramientas para planificar y realizar excursiones de forma autónoma, segura y responsable. El objetivo es que cada participante pueda gestionar salidas de uno o más días en terrenos de baja y media dificultad.

Entre los contenidos del Nivel 1 se incluyen nociones de introducción y planificación, pilares del montañismo, principios del programa No Dejar Rastro, manejo de residuos, planificación de itinerarios, interpretación de pronósticos meteorológicos y diseño de planes de contingencia. Además, se abordarán módulos de seguridad, autonomía, orientación y navegación básica, junto con un primer módulo de primeros auxilios en entornos naturales.