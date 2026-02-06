Maipú refuerza su flota municipal con la inversión más importante de su historia

Gracias a su gestión equilibrada y orden administrativo, la comuna concretó la compra de maquinaria y vehículos que se traducirán en beneficios concretos para el día a día de los vecinos.

La Municipalidad de Maipú realizó la mayor inversión en equipamiento de material de trabajo de la historia del departamento y avanzó con la compra de vehículos y maquinaria para mejorar los servicios urbanos.

La decisión impacta directamente en el día a día de los vecinos, ya que, gracias a una gestión equilibrada y al orden en la administración de los recursos, se pueden concretar trabajos preventivos y de mantenimiento en los servicios que brinda el Municipio.

Por este motivo, se adquirieron unidades para incrementar el parque automotor de las diferentes áreas de la comuna. Se trata de los siguientes vehículos:

3 máquinas pala articuladas

1 topadora oruga

12 camiones livianos

9 camiones recolectores de residuos

2 camiones desobstructores

Proyección, ejecución y resultados en el Municipio De esta manera, la flota municipal se ve reforzada para mejorar trabajos urbanos y servicios públicos, como la limpieza de cauces fluviales y cloacales y la recolección de residuos.

Asimismo, también se podrán mantener las tareas de excavación y nivelación de terrenos, el movimiento de materiales, la apertura de calles y el apoyo a otras dependencias municipales.