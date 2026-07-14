La exasesora de Alberto Fernández negó irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia

La exasesora del expresidente Alberto Fernández y actual diputada del Parlasur , Cecilia Nicolini , fue indagada este martes por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia.

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La audiencia se desarrolló en los tribunales federales de Comodoro Py , donde la exfuncionaria presentó un escrito y optó por no responder preguntas. En ese documento rechazó haber cometido irregularidades durante las negociaciones vinculadas con la adquisición de vacunas.

La causa busca determinar si existieron conductas irregulares durante el proceso de contratación de vacunas contra el coronavirus.

Cecilia Nicolini rechazó haber cometido irregularidades en la compra de las vacunas durante la pandemia.

Según la hipótesis del fiscal Carlos Stornelli , se habrían llevado adelante acciones con posible relevancia penal destinadas a favorecer a determinados laboratorios, entre ellos AstraZeneca , Sinopharm y los desarrolladores de Sputnik V , junto con sus representantes locales.

En paralelo, la investigación también procura establecer si las negociaciones con Pfizer , que había ofrecido dosis en una etapa temprana de la campaña de vacunación, fueron demoradas para beneficiar a otros proveedores.

Cecilia Nicolini rechazó haber cometido irregularidades en la compra de las vacunas durante la pandemia. NA / Juan Vargas

Los delitos bajo investigación y los funcionarios indagados

Los funcionarios involucrados permanecen bajo análisis por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese contexto, la Justicia analiza el rol desempeñado por Cecilia Nicolini, quien tuvo una participación relevante en las negociaciones internacionales para la adquisición de vacunas y mantuvo contacto directo con los desarrolladores de Sputnik V.

En el expediente también prestaron declaración indagatoria la exministra de Salud Carla Vizzotti, el infectólogo Pedro Cahn y el exsubsecretario de Gestión Administrativa Mauricio Alberto Monsalvo, quien, al igual que Nicolini, presentó un escrito y decidió no responder preguntas durante la audiencia.

Por otra parte, la situación procesal del empresario Hugo Sigman, titular de mAbxience, continúa sin definiciones. Su declaración indagatoria fue postergada en tres oportunidades a partir de planteos realizados por su defensa y todavía no tiene una nueva fecha fijada.