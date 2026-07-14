Revés judicial para Martín Insaurralde: ratifican al fiscal Mola en la causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia Federal de Lomas de Zamora decidió este lunes dar un fuerte respaldo a la continuidad de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde .

Inspeccionaron las casas de Jesica Cirio por el video de los dólares: una testigo dijo dónde se grabó

El juez Luis Armella rechazó el planteo de la defensa del exfuncionario para apartar al fiscal Sergio Mola , ratificando así el rumbo de un expediente que volvió al centro de la escena tras la aparición de imágenes millonarias vinculadas a su entorno.

La defensa de Insaurralde había fundamentado la recusación en lo que consideraron un "accionar desmedido y hostil" y una supuesta "pérdida de objetividad funcional" por parte de Mola.

Entre los cuestionamientos principales figuraba el pedido de detención que el fiscal firmó contra el exintendente y su exesposa, la modelo Jesica Cirio , tras la difusión de videos que mostraban miles de dólares en un vestidor.

Sin embargo, el juez Armella determinó que los argumentos de la defensa no alcanzan el estándar requerido para desplazar a un fiscal de su cargo. Si bien el magistrado reconoció haber tenido discrepancias jurídicas previas con el Ministerio Público, subrayó que estas diferencias de criterio son propias de los roles diferenciados en el proceso penal y no demuestran un obrar arbitrario.

"Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales", sentenció el juez en su resolución.

Una investigación que se profundiza

La causa, que se inició en septiembre de 2023 tras el escándalo del "Yategate" en Marbella, ha cobrado un nuevo impulso. Armella destacó el "compromiso y la dedicación" de Mola en la recolección de pruebas, señalando que la actividad de la fiscalía ha sido fundamental ante la labor "prácticamente nula" que, según el propio fiscal, habría tenido el juzgado en etapas previas.

Actualmente, los investigadores centran sus esfuerzos en esclarecer el origen y la ubicación de los millones de dólares que aparecen en los videos de Cirio. Para ello, se han realizado Inspecciones oculares: En el departamento de la modelo en Palermo y en la casa del country Fincas de San Vicente para determinar dónde se filmaron las imágenes.

Con esta ratificación, la Justicia deja en claro que el proceso continuará bajo las mismas condiciones, desestimando las acusaciones de "ensañamiento procesal" y permitiendo que avance la pesquisa sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete bonaerense.