De fiesta y fumando un habano: el video de Martín Insaurralde en la casa del ex de Floppy Tesouro

Se viralizaron imágenes del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , participando de una numerosa reunión social junto a un grupo de empresarios durante el partido de la Selección Argentina y Suiza en el Mundial 2026.

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El encuentro ocurrió el sábado por la noche en el departamento de Rodrigo Fernández Prieto, expareja de la actriz Floppy Tesouro y empresario dedicado al rubro de las construcciones, en el barrio porteño de Puerto Madero.

La filtración del material audiovisual fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien relató que la reunión privada congregó a más de 25 personas vinculadas principalmente al sector del Real Estate, la arquitectura, las leyes y las finanzas .

Nueva filtración audiovisual en medio de la investigación judicial Se ha difundido un registro que muestra al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina. pic.twitter.com/mF0xYAMUTD

En las grabaciones, se observa al exmarido de Jésica Cirio vistiendo una remera negra, ubicado en un sector del living junto al anfitrión, fumando un habano y cantando canciones de la Selección Argentina en medio del fervor por el avance del conjunto nacional a las semifinales de la Copa del Mundo.

Entre la lista de asistentes que trascendieron de dicho encuentro en Puerto Madero figuraban corredores inmobiliarios provenientes de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, abogados y figuras del ámbito financiero como Juan Ignacio Nápoli , entre otros allegados al círculo de negocios del dueño de casa.

Martín Insaurralde Gentileza

El exintendente de Lomas de Zamora se encuentra imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El expediente judicial acumuló en el último tiempo peritajes patrimoniales sobre los ingresos de Insaurralde, de su círculo familiar y de su exesposa, Jésica Cirio, enfocados en determinar la consistencia de sus bienes y en verificar la presunta existencia de un millonario acuerdo de divorcio que habría incluido transferencias de fondos al extranjero.

Hasta el momento, la causa avanza con el dictado de inhibiciones generales de bienes y la prohibición de salir del país para los principales involucrados, mientras el juzgado aguarda las respuestas a los exhortos internacionales enviados a España, Uruguay y Estados Unidos.