8 de julio de 2026 - 22:10

La Cámara Federal rechazó el pedido de Alberto Fernández para anular la causa por violencia de género

La Justicia rechazó el planteo del exmandatario, quien cuestionaba la validez de la investigación tras el apartamiento del juez Julián Ercolini. La causa continúa avanzando hacia la instancia de juicio oral.

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El expresidente Alberto Fernández. 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara Federal rechazó el planteo presentado por el expresidente Alberto Fernández para dejar sin efecto la causa en la que está procesado por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. Con esta decisión, el expediente continúa avanzando hacia la etapa de juicio oral.

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El exmandatario había solicitado la nulidad de las actuaciones al sostener que el entonces juez de la causa, Julián Ercolini, fue apartado posteriormente por la Cámara de Casación, por lo que entendía que el proceso debía quedar sin efecto.

Sin embargo, la Cámara Federal rechazó ese argumento. En su voto, el juez Eduardo Farah recordó que el propio fallo de Casación estableció expresamente que el apartamiento de Ercolini no afectaba la validez de las medidas ya realizadas durante la investigación.

Alberto Fern&aacute;ndez y Fabiola Ya&ntilde;ez. (archivo)

Alberto Fernández y Fabiola Yañez. (archivo)

De esa manera, el tribunal resolvió mantener vigente la causa. No obstante, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah dispusieron la incorporación de nuevas medidas de prueba con el objetivo de contar con mayores elementos para una futura reevaluación de la situación procesal del expresidente.

La investigación comenzó luego de que la Justicia encontrara en el teléfono celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, imágenes y otros elementos que derivaron en la apertura del expediente por presuntas agresiones contra Fabiola Yañez.

En febrero de 2025, el juez Julián Ercolini procesó a Alberto Fernández por los delitos de lesiones leves, lesiones graves y amenazas coactivas. Posteriormente, ese procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, lo que permitió que la causa continuara su curso hacia una eventual instancia de debate oral.

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