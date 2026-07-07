Ponen a la venta el departamento de la vecina de arriba de Cristina Kirchner en Recoleta: cuánto cuesta

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires sumó una propiedad que trasciende el interés por su ubicación o sus dimensiones. Se trata del dúplex ubicado en el último piso del edificio de Juncal al 1300 , conocido nacionalmente por situarse inmediatamente arriba de la vivienda que perteneció a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner .

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La unidad, propiedad de Ximena de Tezanos Pinto , quien cobró notoriedad mediática como "la vecina de arriba", ha sido puesta a la venta por un valor de USD 930.000 .

La esquina de Juncal y Uruguay en Recoleta no es una dirección cualquiera en el mapa porteño. Durante años, este punto fue el epicentro de concentraciones de militantes y el escenario del fallido atentado contra la entonces vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022 .

Tezanos Pinto también convirtió su balcón en un espacio de expresión política, colgando banderas y carteles con mensajes dirigidos al gobierno, lo que transformó su hogar en un punto de referencia simbólico.

Más allá de su carga histórica, el departamento destaca por características arquitectónicas singulares en una zona dominada por plantas tradicionales. La propiedad cuenta con 280,57 metros cuadrados cubiertos y una terraza de uso exclusivo de 120 metros cuadrados equipada con piscina y parrilla .

La distribución interna, diseñada para la funcionalidad familiar, incluye cuatro dormitorios en suite, destacando la habitación principal con vestidor. Luego un amplio hall de recepción, living, comedor y escritorio independiente y pisos de parqué originales, que preservan el estilo clásico de la construcción.

Un diseño con sello de autor

El edificio es obra del prestigioso estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, responsables de hitos del patrimonio urbano como el edificio Kavanagh. Uno de los mayores atractivos del dúplex es su segundo nivel, donde funciona un departamento independiente de unos 30 metros cuadrados con cocina y baño propios, ideal como estudio profesional o área de invitados.

Según Iuri Izrastzoff, de la firma encargada de la comercialización, el precio responde a una combinación de factores: una distribución funcional difícil de encontrar hoy en el barrio y los valores actuales del mercado para unidades de esta categoría.

La venta de este dúplex cierra un capítulo en la historia de una esquina que ha definido gran parte del pulso político y social de la Argentina en la última década.