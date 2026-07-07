Cierra la fábrica que producía calzados para Nike y Adidas en el país y despiden a 150 empleados

La fábrica encargada de producir zapatillas Nike y Adidas en el país anunció su cierre definitivo para el próximo 24 de julio luego de 19 años de operaciones interrumpidas.

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Se trata de Grupo Dass, de la firma de capitales argentinos y brasileños ubicada en Eldorado, provincia de Misiones. Como resultado de este cierre, 150 trabajadores fueron despedidos, aunque les garantizaron el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.

Según indicaron, este cierre se debe a una adaptación al nuevo escenario comercial, donde con la apertura de las importaciones , es más rentable traer el producto directamente terminado desde el exterior que fabricarlo en suelo argentino. En este marco, las dos marcas gigantes ya abastecen el mercado local con productos provenientes de las ocho plantas que el grupo opera en Brasil.

Pese al cierre de la planta, el grupo no abandonará su presencia en el país, donde seguirá como representante e importador de marcas como Fila, Umbro y Asics, concentrando su actividad en las funciones comerciales y logísticas.

Por otro lado, La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado atribuyó el cierre de la planta a la apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas de apoyo a la industria nacional, donde importar se volvió más rentable que producir.

Este desenlace es el resultado de un proceso de retracción que Dass comenzó en enero de 2025 luego de cerrar su planta ubicada en Coronel Suárez, despidiendo a más de 350 operarios. En aquel momento, la marca había prometido consolidar su producción en Misiones. Luego de un año, la planta ya sentía el impacto y 43 empleados fueron despedidos.

Este no es un caso aislado, ya que el sector atraviesa una de sus contracciones más fuertes de los últimos años. La situación también afectó a John Foos, la marca argentina fundada en los 80, que cerró su planta ubicada en San Isidro y desvinculó a más de 400 trabajadores para importar calzado terminado desde países de Asia.

En mayo de este año, Gomas Gaspar, una fábrica de suelas ubicada en Córdoba, también cerró su planta y dejó sin trabajo a cerca de 40 operarios.