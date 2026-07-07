El consumo sigue sin recuperarse en Mendoza: cayó 16,5% frente a 2023, pese a la baja en la inflación

El consumo sigue a la baja, aun en una categoría tan esencial como alimentos. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las ventas en supermercados de Mendoza registraron una caída real del 3,6% respecto del mismo período del año pasado y se ubicaron 16,5% por debajo de los niveles de 2023.

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Los datos surgen de un análisis elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , con datos del Indec y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

El estudio sostiene que, si bien la inflación se desaceleró y algunos indicadores salariales muestran una recuperación parcial, el consumo en las grandes cadenas todavía no logra volver a los niveles previos al ajuste económico iniciado a fines de 2023. En términos reales, la retracción del primer cuatrimestre representa una pérdida de facturación de $93.928 millones respecto del mismo período de 2023 , a valores constantes de abril de 2026.

El informe analiza la evolución de las ventas en las 169 sucursales de supermercados relevadas en Mendoza, pertenecientes a grandes cadenas comerciales, uno de los principales indicadores para medir el comportamiento del consumo formal en la provincia.

Los datos muestran un comportamiento dispar entre los distintos rubros. Las mayores caídas se registran en bebidas (-11,3% interanual), carnes (-9,5%), artículos de limpieza y perfumería (-7%) y almacén (-1,7%) .

Ventas de supermercados en Mendoza, acumuladas en cada año a precios de abril de 2026. Período: ene-abril de cada año. En millones de pesos.

En cambio, algunos productos presentan mejoras respecto de 2025. Las ventas de verdulería y frutería crecieron 5,2%, las de lácteos aumentaron 3,7% y panadería avanzó 2,2%. Sin embargo, el informe destaca que estas categorías también reflejan cambios en los hábitos de consumo, con una mayor búsqueda de productos considerados más accesibles para las familias.

También sobresalen los incrementos en indumentaria y calzado (+18,7%) y en electrónicos y artículos para el hogar (+17,1%). No obstante, este último segmento todavía permanece 21,2% por debajo de los niveles registrados en 2023.

El vínculo entre salarios y consumo

El CEPA sostiene que la evolución del consumo está estrechamente relacionada con el poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

De acuerdo con el informe, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 los asalariados privados de Mendoza perdieron 6,9% de su poder de compra. Luego hubo una recuperación parcial y, utilizando el índice oficial del Indec, los salarios de marzo de 2026 quedaron 2,2% por encima de los registrados en noviembre de 2023.

Sin embargo, el estudio plantea un escenario diferente si se utiliza una medición de inflación basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-2018), metodología que el organismo considera más representativa del consumo actual. Bajo ese criterio, los salarios aún se ubicarían 7,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Millonarias pérdidas de ingresos

El informe también estima el impacto acumulado sobre los ingresos de los trabajadores mendocinos. Calcula que cada empleado registrado dejó de percibir, en términos reales, entre $930.637 y $4,1 millones desde noviembre de 2023, según el índice de inflación utilizado.

En el conjunto de los trabajadores privados registrados de la provincia, la pérdida de ingresos oscilaría entre $221.938 millones y $980.741 millones. En paralelo, las ventas en supermercados acumulan una reducción equivalente a $401.850 millones desde noviembre de 2023, siempre medidas a precios constantes.

Para el CEPA, la persistencia de estos indicadores refleja que, pese a la desaceleración inflacionaria y a algunos signos de recuperación en determinados rubros, el consumo masivo en Mendoza todavía no logra revertir la fuerte contracción registrada desde fines de 2023 y continúa condicionado por la evolución del poder adquisitivo de los hogares.