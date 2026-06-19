19 de junio de 2026 - 22:05

El consumo no frena su caída: el primer cuatrimestre cerró en rojo para súpers, mayoristas y shoppings

Según datos del Indec, los supermercados cayeron un 3,7% interanual y los centros de compras lideraron las bajas con un retroceso del 5,9%

El consumo profundiza su caída

El consumo profundiza su caída

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Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras siguen rezagadas. En abril volvieron a perder terreno y cerraron el primer cuatrimestre con resultados negativos.

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Los datos se desprenden de los informes relevados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Ventas en supermercados

En abril, las ventas cayeron 3,7% interanual y marcaron la segunda peor caída del año, por detrás de marzo (-5,1%). Contra el tercer mes subieron 0,8% y cerraron el período enero-abril con una contracción de 3,3%.

Supermercados indec

Las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.400 millones (+21,5% interanual), en donde el rubro de carnes anotó el mayor aumento (37,3%). Le siguieron alimentos preparados y rotisería (25,7%), artículos de limpieza y perfumería (25,2%) y otros (23,8%).

La tarjeta de crédito volvió a abarcar el mayor porcentaje de las ventas totales en los supermercados, con el 42,5%.

Los métodos de pago más usados

  • Tarjetas de crédito: $1.020 millones, 42,5% de las ventas totales.
  • Tarjetas de débito: $603 millones, 25,1% de las ventas totales.
  • Efectivo: $414 millones, 17,3% de las ventas totales.
  • Otros medios de pago: $361 millones, 15,1% de las ventas totales.

A pesar de la retracción, el ticket promedio de compra aumentó 21% contra abril de 2025, y alcanzó los $35.920.

La situación en mayoristas

El consumo en los autoservicios mayoristas tampoco repuntó en el cuarto mes. Si bien en enero logró avanzar 1,3%, en el resto de los meses el desempeño arrojó caídas y abril retrocedió 5%. Lo mismo ocurrió contra marzo (-1,1%) y el acumulado del primer cuatrimestre tuvo una variación negativa de 3,2%.

Mayoristas indec

Las ventas totales alcanzaron los $359 millones (+19,7% interanual) y el segmento de carnes volvió a anotar el mayor incremento, con 40,3%. Por debajo estuvieron “Lácteos” (26,4%), almacén (21,4%) y bebidas (20,1%).

Otros medios de pago, como pueden ser las transferencias o cobros con QR, recaudaron la mayor parte de las ventas totales, con el 32,1%.

Al igual que en los supermercados, el ticket promedio se incrementó 22% interanual y escaló hasta los $43.870.

Shoppings

Los centros de compras no fueron la excepción y mostraron un desempeño flojo, con una caída de 5,9% interanual. El acumulado del año cerró con una variación negativa de 5,9%.

centros de compras indec

Respecto a marzo, el índice cortó la tendencia alcista y perdió 0,8%. Las ventas totales fueron de $560 millones, 12,6% mayores contra abril de 2025.

Los números por regiones

  • Ciudad de Buenos Aires: $171 millones (+20,9% interanual).
  • Gran Buenos Aires: $177 millones (+6,5% interanual).
  • Región Pampeana: $118 millones (+12,7% interanual).
  • Región Cuyo: $38 millones (+17,6% interanual).
  • Región Norte: $28 millones (+3,3% interanual).
  • Región Patagónica: $26 millones (+10,3% interanual).

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