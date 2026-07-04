El pollo se convirtió en la carne más consumida por los argentinos.

Por primera vez en la historia, el pollo se transformó en la proteína animal más consumida de Argentina y desplazó a la carne vacuna de un liderazgo que mantuvo durante décadas. Con un consumo de 49,4 kilos por habitante al año , la carne aviar alcanzó un récord impulsado por cambios en los hábitos de consumo, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenido de la industria.

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Así lo destacó el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) , Carlos Sinesi , quien aseguró que este cambio no se explica únicamente por una cuestión de precios, sino por una transformación profunda del sector.

"Desde principios de los años 2000 empezamos un proceso de crecimiento muy fuerte. Pasamos de producir 700 mil toneladas a más de 2,5 millones y multiplicamos los mercados de exportación", explicó en diálogo con Radio Splendid.

️"El POLLO superó a la CARNE VACUNA en consumo" Carlos Sinesi, director ejecutivo de CEPA, en #PalabraDeCampo con @apriledaniel y @vallesviviana pic.twitter.com/TNerZbgxsj

Sinesi señaló que las preferencias de los consumidores también evolucionaron con el paso de los años. Mientras antes predominaba la compra del pollo entero , actualmente existe una mayor demanda de cortes específicos y productos listos para cocinar. "Antes se compraba un pollo entero una o dos veces por semana. Hoy la gente compra pechuga, milanesas, alas, patamuslo o productos listos para cocinar . Hay mucha más segmentación y practicidad", indicó.

El directivo agregó que la rapidez para preparar estos alimentos también fue determinante para el crecimiento del consumo. "Llegás a tu casa, cocinás una pechuga en cinco minutos y ya estás comiendo. Eso ayudó muchísimo al crecimiento del consumo", sostuvo.

Los cortes del pollo y su rápida cocción favorecieron el aumento del consumo. Web

El representante del sector destacó además el presente de la industria avícola luego de recuperar el estatus sanitario tras los brotes de influenza aviar.

En ese sentido, resaltó el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para mantener abiertas las exportaciones y recuperar los mercados que permanecen restringidos. "Hoy estamos libres nuevamente de influenza aviar desde hace un par de meses y tratando de restablecer los pocos mercados que todavía permanecen cerrados, como China y la Unión Europea", afirmó.

Según explicó, Argentina cuenta con un sistema de zonificación sanitaria reconocido internacionalmente que permite continuar exportando desde las regiones no afectadas en caso de detectarse algún foco aislado de la enfermedad.

Actualmente, la producción avícola argentina llega a más de 70 mercados internacionales.

El mito de las hormonas

Sinesi también buscó desmentir una de las creencias más difundidas sobre la producción de pollo: el supuesto uso de hormonas para acelerar el crecimiento de las aves. "No hablamos de un mito porque los mitos suelen tener algo de realidad. Acá no hay absolutamente nada de realidad", aseguró.

Como ejemplo, recordó el tratamiento hormonal que recibió Lionel Messi durante su infancia: "A Messi le dieron hormonas de crecimiento cuando tenía 12 años. En un pollo eso sería imposible porque el animal está listo para faena a los 45 días. No existe ninguna posibilidad biológica ni económica de hacerlo", afirmó.

El mito del uso de las hormonas en los pollos.

El crecimiento acelerado, explicó, se debe exclusivamente al mejoramiento genético, la alimentación balanceada y los avances tecnológicos incorporados a la producción, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial que optimizan el bienestar animal.

De acuerdo con datos del sector, un pollo destinado al mercado argentino alcanza un peso cercano a los tres kilos entre los 44 y 46 días de vida, mientras que la eficiencia productiva continúa mejorando año tras año.

Sinesi reveló además una cifra que refleja la magnitud de la actividad: en Argentina nacen alrededor de mil millones de pollitos por año, volumen que permite abastecer el mercado interno y sostener el crecimiento de las exportaciones.