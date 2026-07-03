La Cámara Mendocina de Empresas Mineras cumple 23 años y proyecta un futuro de inversión y minería sostenible

La minería en Mendoza atraviesa un momento de transformación institucional y productiva. En este contexto, la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM) celebró sus 23 años de trayectoria con una nueva edición del "CAMEM Conecta Executive After". El encuentro, realizado el pasado jueves 2 de julio en el Hotel Royal Princess, reunió a los principales actores del sector para debatir sobre competitividad, sostenibilidad y el mapa de inversiones que definirá el rumbo de la provincia en los próximos años.

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Durante la apertura, el presidente de CAMEM, Guillermo Pensado , realizó un balance de las más de dos décadas de la institución, destacando el crecimiento de la red de socios y la generación de espacios de consenso. Pensado subrayó que la Cámara se ha consolidado como un actor central en un momento donde la actividad busca dar un salto cualitativo hacia la modernización.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado . En su discurso, Casado fue contundente respecto al presente de la actividad: “ya no puede afirmarse que la provincia no desarrolla minería” , sostuvo, argumentando que hoy Mendoza cuenta con proyectos aprobados dentro del marco normativo vigente y con avances concretos hacia una actividad sostenible.

La funcionaria atribuyó este presente a una “decisión política del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo” , y puso en valor el trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y los equipos técnicos. Asimismo, destacó el rol de los proveedores locales, asegurando que están capacitados para trabajar bajo los estándares internacionales que la minería actual exige.

Infraestructura e Inversiones: el foco en 2026-2030

El evento contó con paneles técnicos que abordaron las necesidades logísticas y los proyectos clave para el desarrollo minero. En el conversatorio “Minería e Infraestructuras”, se analizaron los corredores estratégicos y el ordenamiento territorial necesarios para acompañar el crecimiento energético y productivo de la provincia.

Por otro lado, el panel “Mapa de Inversiones Mineras” puso el foco en el estado de avance de proyectos emblemáticos como PSJ Cobre Mendocino y el desarrollo de los distritos mineros en Malargüe. Según se expuso, las perspectivas del sector para el periodo 2026–2030 son optimistas, fundamentadas en la institucionalidad de la provincia y la articulación entre el sector público y privado.

Finalmente, desde CAMEM reafirmaron su compromiso de seguir impulsando una minería moderna y competitiva. Los logros alcanzados en estos 23 años, señalaron, son el resultado de un esfuerzo compartido para transformar las decisiones institucionales en hechos concretos que beneficien el desarrollo de Mendoza.