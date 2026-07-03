El Banco Central renovó sus préstamos con bancos por U$D 6.000 hasta después de las elecciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó una maniobra para aliviar el cronograma de pagos de deuda externa al anunciar la cancelación de la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto de U$D 6.000 millones .

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En su lugar, la entidad acordó una nueva transacción por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, lo que permite extender los vencimientos originales de 2026 y 2027 hasta septiembre de 2028 .

Esta medida, liderada por la gestión de Santiago Bausili , busca fortalecer la posición de liquidez en moneda extranjera y dotar de mayor previsibilidad al flujo de divisas, garantizando un funcionamiento ordenado del mercado cambiario local.

Al desplazar los compromisos financieros para después del actual mandato presidencial, el BCRA logra "blindar" el frente cambiario de cara a la volatilidad que suele acompañar los años electorales.

La operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del Banco Central. Un punto destacado por la autoridad monetaria fue el alto nivel de interés de los mercados internacionales: en la subasta del pasado 30 de junio se recibieron ofertas por U$D 8.250 millones , superando ampliamente el monto licitado.

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Según el BCRA, esta respuesta demuestra una "confianza sostenida" en el ordenamiento macroeconómico del país.

En términos de costos, la nueva estructura de deuda unifica tres tramos previos que tenían tasas diversas (algunas de hasta SOFR más 4,75%) en un esquema único con una tasa de SOFR más un spread del 4,00%.

Esto representa una reducción en el costo de financiamiento para los dos primeros tramos y mantiene las condiciones del tercero, generando un alivio financiero adicional para las cuentas públicas.

El plan para 2027

Este refinanciamiento es una pieza central de una estrategia más amplia para contener posibles tensiones cambiarias durante 2027. Recientemente, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, señaló que el BCRA ha acumulado un "poder de fuego" equivalente a U$D 20.000 millones, del cual estos U$D 6.000 millones forman parte fundamental.

El esquema de protección se complementa con otras herramientas, como la reducción de posiciones en el mercado de futuros para permitir futuras intervenciones y la reactivación de swaps de monedas bilaterales que anteriormente no estaban disponibles.

Asimismo, se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, presente formalmente el próximo lunes el programa financiero 2027 para terminar de cubrir los abultados vencimientos de deuda previstos para ese año.