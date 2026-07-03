Premio Pilares Startup Challenge: Agrojusto recibió el reconocimiento en AgriFood Tech por su tecnología para productores

El Ministerio de Producción de Mendoza , junto al Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza , llevó adelante una nueva edición de Pilares Tech , el encuentro que reúne a referentes del ecosistema innovador provincial. En ese marco se dieron a conocer los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge , realizado dentro del Ciclo Pilares , una iniciativa destinada a impulsar startups que desarrollan soluciones tecnológicas para resolver problemáticas concretas.

En la categoría AgriFood Tech , la startup argentina Agrojusto fue distinguida por su plataforma tecnológica enfocada en la transformación digital del sector agroalimentario. La empresa desarrolla herramientas que integran inteligencia artificial, comercio electrónico, blockchain y análisis de datos para fortalecer la comercialización de cooperativas, organizaciones productoras, pymes agroalimentarias y agentes territoriales de América Latina.

Agrojusto nació en Argentina para dar respuesta a uno de los principales desafíos que enfrenta el sector agroalimentario, las dificultades que tienen pequeños productores y organizaciones rurales para acceder a mercados de manera competitiva, capturar mayor valor dentro de la cadena comercial y adaptarse a un contexto cada vez más digitalizado.

Actualmente, millones de productores continúan dependiendo de procesos comerciales analógicos, con acceso limitado a herramientas tecnológicas, poca información para la toma de decisiones y reducidas capacidades para desarrollar estrategias comerciales sostenibles. Frente a ese escenario, la empresa desarrolló una plataforma integral que combina comercio electrónico, inteligencia artificial, automatización comercial, blockchain, gestión de clientes y análisis de datos , permitiendo que cooperativas y organizaciones dispongan de tecnología propia mediante un modelo de marca blanca .

Tras recibir el reconocimiento en el Premio Pilares Startup Challenge , la cocreadora de Agrojusto , Fernanda Bonesso , destacó el valor que tiene este tipo de iniciativas para el ecosistema emprendedor. "Para nosotros es un reconocimiento que nos da aún más energía para seguir innovando en el campo de la inteligencia artificial. Emprender tiene muchos retos y muchos desafíos en el día a día, y este tipo de premios y reconocimientos refuerzan todo el sacrificio que implica ese camino" , afirmó.

Además, puso en valor el acompañamiento institucional hacia los emprendimientos tecnológicos. "Quiero destacar a la Dirección de Emprendedores porque apuesta y da lugar a este tipo de desarrollos e innovaciones para que se den a conocer y también sean premiados. Nosotros vamos a destinar este reconocimiento a seguir innovando para poder impactar en más productores", sostuvo.

Inteligencia artificial, blockchain y comercio electrónico para resolver problemas del sector agroalimentario

El propósito de Agrojusto es democratizar el acceso a tecnología avanzada para que organizaciones productoras de cualquier escala puedan competir en igualdad de condiciones, mejorar sus ingresos y construir sistemas alimentarios más inclusivos, transparentes y sostenibles. Actualmente, la empresa opera en Argentina, México, Guatemala, Honduras y Chile, donde trabaja junto a cooperativas, organizaciones productoras, fundaciones y programas de desarrollo rural.

Fernanda Bonesso, cocreadora de Agrojusto, destacó que el reconocimiento impulsará el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial para el sector agroalimentario.

Bonesso explicó que el crecimiento de la plataforma fue el resultado de años de aprendizaje y adaptación. "El problema que abordamos es la dificultad que tienen los productores para poder llegar al mercado. Desde el primer momento nos obsesionamos con ese problema. No fue sencillo encontrar las soluciones; fuimos pivoteando, probando, equivocándonos y mejorando a lo largo de estos años", relató.

La emprendedora señaló que el avance tecnológico abrió posibilidades que antes eran muy difíciles de alcanzar. "Hoy la tecnología es un gran aliado y una gran oportunidad para resolver problemas que hace veinte años prácticamente no podían resolverse. Si los productores mejoran su acceso al mercado, también los consumidores tenemos mejores oportunidades de alimentarnos mejor", expresó.

En esa evolución, la empresa fue incorporando nuevas herramientas de manera progresiva. "Comenzamos con comercio electrónico y después fuimos agregando trazabilidad mediante blockchain, análisis de datos, inteligencia artificial y formación. Lo que buscamos es que cada productor utilice las herramientas que necesita según el estadio en el que se encuentra, para llegar cada vez a más soluciones dentro del sector", explicó.

Que hacen los agentes de inteligencia artificial de Agrojusto

Uno de los desarrollos más recientes de la empresa es la incorporación de agentes de inteligencia artificial, diseñados para asistir a productores, cooperativas y comercios en la toma de decisiones comerciales.

Actualmente, Agrojusto cuenta con dos agentes, uno ya operativo y otro que continúa en desarrollo. Sobre el primero, Bonesso explicó: "Está integrado a toda la inteligencia de las tiendas online que generamos. Los productores y los comercios pueden hacer preguntas simples y obtener respuestas sobre compradores, pedidos históricos o el funcionamiento de sus ventas".

La emprendedora recordó que anteriormente esa información estaba disponible únicamente en planillas de cálculo y muchas veces no podía aprovecharse. "Los datos estaban, pero si los productores no tenían conocimientos de Excel no podían obtener información valiosa, como quiénes eran sus clientes más habituales, cuál era el ticket promedio o cómo mejorar las ventas. Hoy ese agente resuelve esos inconvenientes con solo hacer una consulta", indicó.

Sobre el segundo desarrollo, Bonesso adelantó que tendrá un perfil más orientado a la capacitación. "Estamos desarrollando un agente enfocado en la formación comercial, el marketing y las campañas digitales para este sector. Es prácticamente un mentor digital que acompaña a los productores en su proceso de comercialización", explicó.

Además, destacó que estos sistemas fueron entrenados para comprender consultas realizadas en lenguaje natural. "No hace falta utilizar palabras exactas; con preguntas sencillas el sistema detecta qué quiere consultar el productor y genera recomendaciones para mejorar sus campañas comerciales y fortalecer la relación con sus clientes", agregó.

El modelo de marca blanca permitió expandir Agrojusto en América Latina

Uno de los diferenciales de Agrojusto es su modelo de marca blanca, que permite a cooperativas, fundaciones y organizaciones de desarrollo utilizar la tecnología con su propia identidad institucional, sin necesidad de desarrollar plataformas desde cero.

Bonesso explicó que esa estrategia surgió al detectar que muchas organizaciones enfrentaban el mismo problema que la empresa intentaba resolver. "Encontramos que había muchas organizaciones trabajando esta problemática, pero de una manera más analógica. Entonces, en lugar de que desarrollen toda la tecnología desde cero, toman nuestra innovación y nosotros trabajamos junto a ellas", señaló.

La plataforma integra comercio electrónico, blockchain, análisis de datos e inteligencia artificial para fortalecer la comercialización de productores y cooperativas de América Latina.

Como ejemplo mencionó la experiencia de México, donde la plataforma funciona bajo una identidad compartida. "En México trabajamos con la marca Orígenes Digital, que es una alianza entre la organización que está en territorio y Agrojusto. Eso permite que las organizaciones conserven su identidad y su trabajo territorial, mientras nosotros aportamos la innovación y la tecnología", explicó.

La cocreadora de la startup también recordó los desafíos de la internacionalización. "Al principio teníamos muchas dudas sobre cómo iba a funcionar nuestra solución fuera de Argentina. México fue el primer paso y, una vez que vimos que funcionaba, cada nuevo país fue más sencillo porque ya conocíamos las metodologías", afirmó.

Finalmente, destacó que el crecimiento internacional siempre se apoya en alianzas estratégicas. "Nunca desembarcamos solos en un país. Sabemos que este problema solo puede resolverse en cooperación. Si no tenemos un aliado en territorio, los esfuerzos terminan siendo en vano", concluyó.