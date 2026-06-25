Premio Pilares Startup Challenge: estos son los ganadores del Ciclo Pilares IA en Mendoza

El Premio Pilares Startup Challenge distinguió a startups mendocinas en el Ciclo Pilares IA, con foco en innovación, IA y desarrollo productivo.

Los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge subieron al escenario para recibir su diploma y un premio de 3.000.000 de pesos, en reconocimiento a sus proyectos innovadores.

El Ministerio de Producción de Mendoza, junto al Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza, llevó adelante una nueva edición de Pilares Tech, un encuentro clave del ecosistema innovador provincial. En ese marco se presentaron los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge, dentro del Ciclo Pilares IA, una iniciativa orientada a impulsar startups que desarrollan soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales.

La convocatoria se centró en proyectos vinculados a inteligencia artificial y su aplicación en empresas, con foco en el fortalecimiento de sectores estratégicos. Las startups compitieron en verticales como Energía y Minería Tech, AgriFood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech, con el objetivo de escalar propuestas con impacto productivo.

Premios Pilares Startup (2) Autoridades provinciales y referentes del ecosistema tecnológico participaron de la entrega de los diplomas a los ganadores del Startup Challenge en Mendoza. Walter Caballero Durante el evento en la Sala de Los Cerros II, participaron autoridades provinciales y referentes del sector tecnológico y empresarial. Estuvieron presentes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo; la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nahim; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el gerente general de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, Pablo Dellazzopa; y el presidente del Polo TIC Mendoza, Alberto Aguiló.

Ganadores del Startup Challenge y premios por vertical Los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge fueron anunciados en las distintas categorías del certamen, en una jornada que reunió a referentes del ecosistema tecnológico mendocino. En cada caso, los proyectos fueron reconocidos por su innovación y su aporte a soluciones aplicadas a sectores productivos estratégicos.

En AgriFood Tech resultó ganadora Fernanda Bonesso, de Agrojusto S.A.S, con entrega a cargo del ministro Rodolfo Vargas Arizu. En Energía y Minería Tech fue distinguido Juan Marcelo Paz, de Novo Mines.