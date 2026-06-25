Premio Pilares Startup Challenge: estos son los ganadores del Ciclo Pilares IA en Mendoza

El Ministerio de Producción de Mendoza, junto al Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza, llevó adelante una nueva edición de Pilares Tech, un encuentro clave del ecosistema innovador provincial. En ese marco se presentaron los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge, dentro del Ciclo Pilares IA, una iniciativa orientada a impulsar startups que desarrollan soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales.
La convocatoria se centró en proyectos vinculados a inteligencia artificial y su aplicación en empresas, con foco en el fortalecimiento de sectores estratégicos. Las startups compitieron en verticales como Energía y Minería Tech, AgriFood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech, con el objetivo de escalar propuestas con impacto productivo.
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Autoridades provinciales y referentes del ecosistema tecnológico participaron de la entrega de los diplomas a los ganadores del Startup Challenge en Mendoza.
Walter Caballero
Durante el evento en la Sala de Los Cerros II, participaron autoridades provinciales y referentes del sector tecnológico y empresarial. Estuvieron presentes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo; la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nahim; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el gerente general de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, Pablo Dellazzopa; y el presidente del Polo TIC Mendoza, Alberto Aguiló.
Ganadores del Startup Challenge y premios por vertical
Los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge fueron anunciados en las distintas categorías del certamen, en una jornada que reunió a referentes del ecosistema tecnológico mendocino. En cada caso, los proyectos fueron reconocidos por su innovación y su aporte a soluciones aplicadas a sectores productivos estratégicos.
En AgriFood Tech resultó ganadora Fernanda Bonesso, de Agrojusto S.A.S, con entrega a cargo del ministro Rodolfo Vargas Arizu. En Energía y Minería Tech fue distinguido Juan Marcelo Paz, de Novo Mines.
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Fernanda Bonesso, de Agrojusto S.A.S, recibió el diploma como ganadora de la categoría AgriFood Tech del Premio Pilares Startup Challenge.
Walter Caballero
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Juan Marcelo Paz, de Novomines, subió al escenario para recibir su diploma tras ser reconocido en Energía y Minería Tech.
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En Health Tech, el reconocimiento fue para IMI Health, representada por Agustín Cassani, con entrega realizada por el la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nahim. Finalmente, en Logística e Industria 4.0, el ganador fue Mateware S.A.S, de Gabriel Caballero, con entrega realizada por el subsecretario Alberto Marengo.
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IMI Health, representada por Agustín Cassani, fue distinguida en la categoría Health Tech y recibió su diploma de ganador.
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Mateware S.A.S, de Gabriel Caballero, fue reconocida en Logística e Industria 4.0 y recibió su diploma en el escenario.
Walter Caballero
Cada uno de los ganadores subió al escenario para recibir su diploma de ganador, en un momento de reconocimiento público frente a autoridades, referentes del sector y el ecosistema emprendedor. Además, cada proyecto obtuvo un premio de 3.000.000 de pesos, consolidando al certamen como una plataforma de impulso para startups que buscan escalar soluciones innovadoras dentro del ecosistema tecnológico mendocino.