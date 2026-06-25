25 de junio de 2026 - 12:36

Ciclo Pilares IA, en fotos: Mendoza debate cómo la inteligencia artificial está cambiando las empresas

Pilares IA comenzó en Hilton Mendoza con una destacada presencia institucional y empresarial.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción; Hebe Casado; Pablo Dellazoppa; Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, acompañaron el inicio de Pilares IA.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción; Hebe Casado; Pablo Dellazoppa; Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, acompañaron el inicio de Pilares IA.

Foto:

Walter Caballero/ Los Andes
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

Con una importante convocatoria de autoridades, empresarios, especialistas y referentes del ecosistema tecnológico, comenzó una nueva edición de Pilares IA, el ciclo organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza.

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El encuentro se desarrolla en Hilton Mendoza y tiene como eje la “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas”, una temática que atraviesa de manera creciente la agenda productiva, tecnológica y empresarial.

Desde temprano, los asistentes comenzaron a participar de una jornada pensada para compartir conocimientos, experiencias, casos reales y espacios de networking vinculados al impacto de la inteligencia artificial en empresas, pymes y sectores estratégicos de la economía regional.

Presencia institucional y empresarial

La apertura de Pilares IA contó con una destacada presencia de autoridades provinciales y nacionales, funcionarios, representantes de cámaras, empresarios, emprendedores, profesionales y referentes del sector tecnológico.

Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza.

SOCIALES- Pilares IA- PORTADA
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción; Hebe Casado; Pablo Dellazoppa; Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, acompañaron el inicio de Pilares IA.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción; Hebe Casado; Pablo Dellazoppa; Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, acompañaron el inicio de Pilares IA.

La participación de autoridades y referentes del ámbito público y privado refuerza el lugar de Pilares IA como un espacio de conversación estratégica para Mendoza, con foco en innovación, producción, talento y transformación digital.

Una jornada con cuatro verticales temáticas

Durante la mañana, el encuentro propone cuatro verticales especializadas: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech.

Cada espacio reúne a especialistas y protagonistas de sectores clave, quienes comparten miradas sobre los desafíos y oportunidades que abre la inteligencia artificial en operaciones, productividad, gestión de datos, eficiencia, toma de decisiones y nuevos modelos de negocio.

La propuesta busca acercar la conversación sobre IA al terreno concreto de las organizaciones, con casos reales y experiencias vinculadas al entramado productivo local y regional.

Fredi Vivas, speaker central

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la conferencia plenaria de Fredi Vivas, CEO de RockingData, profesor e ingeniero especializado en inteligencia artificial, y autor de los libros “Generación IA”, “Invisible” y “¿Cómo piensan las máquinas?”.

Su participación está prevista como cierre del encuentro y aportará una mirada transversal sobre el impacto actual de la IA, los desafíos de implementación en empresas, el valor de los datos, el liderazgo, el talento y el futuro del trabajo.

Networking, innovación y agenda productiva

Además de las conferencias, Pilares IA propone espacios de networking e intercambio entre empresarios, funcionarios, profesionales, startups y referentes tecnológicos.

La jornada se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos, abrir conversaciones y pensar cómo aplicar inteligencia artificial con impacto real en empresas y organizaciones de Mendoza.

Con gran asistencia y una agenda orientada a los desafíos del presente, Pilares IA ya se vive en Mendoza como una jornada clave para pensar la innovación, la producción y el futuro de la inteligencia artificial aplicada a empresas.

SOCIALES- Pilares IA- 2A
Federica Mariconda, Pablo Dellazoppa, Andrea Rizzo y Néstor Nardella, en la apertura de Pilares IA.

Federica Mariconda, Pablo Dellazoppa, Andrea Rizzo y Néstor Nardella, en la apertura de Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 4A
Amparo Rubio y Diana Córdoba, de Embotelladora Di Marco, acompañaron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada a empresas.

Amparo Rubio y Diana Córdoba, de Embotelladora Di Marco, acompañaron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada a empresas.

SOCIALES- Pilares IA- 5A
María Inés Ramos y María Fernanda Kaufman, diputadas provinciales, participaron de Pilares IA.

María Inés Ramos y María Fernanda Kaufman, diputadas provinciales, participaron de Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 6A
Nicol&aacute;s Vicchi, de Acovi; Pablo Dellazoppa; y Julio Totero, durante la jornada de networking e innovaci&oacute;n.

Nicolás Vicchi, de Acovi; Pablo Dellazoppa; y Julio Totero, durante la jornada de networking e innovación.

SOCIALES- Pilares IA- 7
Cristian González, presidente de CASETIC; Federica Mariconda; Pablo Dellazoppa; y Alberto Aguiló, presentes en el Ciclo Pilares IA.

Cristian González, presidente de CASETIC; Federica Mariconda; Pablo Dellazoppa; y Alberto Aguiló, presentes en el Ciclo Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 12
Cristian González, Francisco Pontoriero, Osvaldo Rivero y Juan Cruz González compartieron la jornada de inteligencia artificial, empresas y tecnología.

Cristian González, Francisco Pontoriero, Osvaldo Rivero y Juan Cruz González compartieron la jornada de inteligencia artificial, empresas y tecnología.

SOCIALES- Pilares IA-3A
Alberto Aguiló, presidente de Polo TIC Mendoza, junto a Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza.

Alberto Aguiló, presidente de Polo TIC Mendoza, junto a Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza.

SOCIALES- Pilares IA- 16
Nicol&aacute;s Vicchi, Mauricio Badaloni, Pablo Dellazoppa y Julio Totero, presentes en una nueva edici&oacute;n de Pilares IA.

Nicolás Vicchi, Mauricio Badaloni, Pablo Dellazoppa y Julio Totero, presentes en una nueva edición de Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 17
Francisco Pontoriero y Pablo Dellazoppa compartieron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada a empresas.

Francisco Pontoriero y Pablo Dellazoppa compartieron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada a empresas.

SOCIALES- Pilares IA- 18
Florencia Benavente y Carla Juárez, de Universidad de Congreso, acompañaron el encuentro realizado en Hilton Mendoza.

Florencia Benavente y Carla Juárez, de Universidad de Congreso, acompañaron el encuentro realizado en Hilton Mendoza.

SOCIALES- Pilares IA- 19
Mario Comillas y Miguel Taccetta participaron de Pilares IA, una jornada de innovación, tecnología y networking.

Mario Comillas y Miguel Taccetta participaron de Pilares IA, una jornada de innovación, tecnología y networking.

SOCIALES- Pilares IA- 20
Leonardo Rearte, Soledad González y Rubén Valle, del equipo de Diario Los Andes, durante la cobertura de Pilares IA.

Leonardo Rearte, Soledad González y Rubén Valle, del equipo de Diario Los Andes, durante la cobertura de Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 21
Andrea Rizzo, Andrea Barbiero y Fredi Vivas, expositor central de Pilares IA, en una jornada clave para pensar el impacto de la inteligencia artificial.

Andrea Rizzo, Andrea Barbiero y Fredi Vivas, expositor central de Pilares IA, en una jornada clave para pensar el impacto de la inteligencia artificial.

SOCIALES- Pilares IA- 22
Diego Landa, Federico Baigorria, Alejandro Mauro y Andrea Barbiero, integrantes del panel Health Tech.

Diego Landa, Federico Baigorria, Alejandro Mauro y Andrea Barbiero, integrantes del panel Health Tech.

SOCIALES- Pilares IA- 23
Manuel Pascual Merlo, Gastón Álvarez, Matías Blanco, Matías Almonacid y Franco Fausto, presentes en Pilares IA.

Manuel Pascual Merlo, Gastón Álvarez, Matías Blanco, Matías Almonacid y Franco Fausto, presentes en Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 24
Francisco Pontoriero, Luis Robbio, Rodolfo Giro y Lautaro Celed&oacute;n, pioneros tech locales, acompa&ntilde;aron la jornada.

Francisco Pontoriero, Luis Robbio, Rodolfo Giro y Lautaro Celedón, pioneros tech locales, acompañaron la jornada.

SOCIALES- Pilares IA- 25
Autoridades provinciales y empresarios de San Juan participaron del encuentro, que reunió innovación, producción y tecnología.

Autoridades provinciales y empresarios de San Juan participaron del encuentro, que reunió innovación, producción y tecnología.

SOCIALES- Pilares IA- 26
Mauricio Badaloni y Renzo Giuffré, presentes en Pilares IA.

Mauricio Badaloni y Renzo Giuffré, presentes en Pilares IA.

SOCIALES- Pilares IA- 27
Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, junto a Mauricio Badaloni durante el encuentro.

Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, junto a Mauricio Badaloni durante el encuentro.

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Federica Mariconda, Andr&eacute;s Menegazzo, director de Econom&iacute;a del Conocimiento y Germ&aacute;n Von Euw, secretario de Ciencia, T&eacute;cnica e Innovaci&oacute;n del Ministerio de Producci&oacute;n, Trabajo e Innovaci&oacute;n de San Juan, acompa&ntilde;aron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada.

Federica Mariconda, Andrés Menegazzo, director de Economía del Conocimiento y Germán Von Euw, secretario de Ciencia, Técnica e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, acompañaron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada.

SOCIALES- Pilares IA- 30
Darío Taboas, Ángela Alonso, Alejandra Marín y Diego Caso, de la cátedra FCE UNCuyo.

Darío Taboas, Ángela Alonso, Alejandra Marín y Diego Caso, de la cátedra FCE UNCuyo.

SOCIALES- Pilares IA- 38
Claudio Carreño y Fabián Díaz Segovia, de Personal Tech, presentes en una jornada que reunió innovación, tecnología y mirada empresarial.

Claudio Carreño y Fabián Díaz Segovia, de Personal Tech, presentes en una jornada que reunió innovación, tecnología y mirada empresarial.

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