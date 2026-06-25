Ciclo Pilares IA, en fotos: Mendoza debate cómo la inteligencia artificial está cambiando las empresas

Con una importante convocatoria de autoridades, empresarios, especialistas y referentes del ecosistema tecnológico, comenzó una nueva edición de Pilares IA, el ciclo organizado por Los Andes junto a Polo TIC Mendoza.

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Fredi Vivas en Ciclo Pilares: desde el fútbol hasta las empresas adoptan la IA y transforman la toma de decisiones

El encuentro se desarrolla en Hilton Mendoza y tiene como eje la “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas”, una temática que atraviesa de manera creciente la agenda productiva, tecnológica y empresarial.

Desde temprano, los asistentes comenzaron a participar de una jornada pensada para compartir conocimientos, experiencias, casos reales y espacios de networking vinculados al impacto de la inteligencia artificial en empresas, pymes y sectores estratégicos de la economía regional.

La apertura de Pilares IA contó con una destacada presencia de autoridades provinciales y nacionales, funcionarios, representantes de cámaras, empresarios, emprendedores, profesionales y referentes del sector tecnológico.

Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza.

SOCIALES- Pilares IA- PORTADA Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción; Hebe Casado; Pablo Dellazoppa; Emilce Vega Espinoza; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, acompañaron el inicio de Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

La participación de autoridades y referentes del ámbito público y privado refuerza el lugar de Pilares IA como un espacio de conversación estratégica para Mendoza, con foco en innovación, producción, talento y transformación digital.

Una jornada con cuatro verticales temáticas

Durante la mañana, el encuentro propone cuatro verticales especializadas: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech.

Cada espacio reúne a especialistas y protagonistas de sectores clave, quienes comparten miradas sobre los desafíos y oportunidades que abre la inteligencia artificial en operaciones, productividad, gestión de datos, eficiencia, toma de decisiones y nuevos modelos de negocio.

La propuesta busca acercar la conversación sobre IA al terreno concreto de las organizaciones, con casos reales y experiencias vinculadas al entramado productivo local y regional.

Fredi Vivas, speaker central

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la conferencia plenaria de Fredi Vivas, CEO de RockingData, profesor e ingeniero especializado en inteligencia artificial, y autor de los libros “Generación IA”, “Invisible” y “¿Cómo piensan las máquinas?”.

Su participación está prevista como cierre del encuentro y aportará una mirada transversal sobre el impacto actual de la IA, los desafíos de implementación en empresas, el valor de los datos, el liderazgo, el talento y el futuro del trabajo.

Networking, innovación y agenda productiva

Además de las conferencias, Pilares IA propone espacios de networking e intercambio entre empresarios, funcionarios, profesionales, startups y referentes tecnológicos.

La jornada se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos, abrir conversaciones y pensar cómo aplicar inteligencia artificial con impacto real en empresas y organizaciones de Mendoza.

Con gran asistencia y una agenda orientada a los desafíos del presente, Pilares IA ya se vive en Mendoza como una jornada clave para pensar la innovación, la producción y el futuro de la inteligencia artificial aplicada a empresas.

SOCIALES- Pilares IA- 2A Federica Mariconda, Pablo Dellazoppa, Andrea Rizzo y Néstor Nardella, en la apertura de Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 4A Amparo Rubio y Diana Córdoba, de Embotelladora Di Marco, acompañaron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada a empresas. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 5A María Inés Ramos y María Fernanda Kaufman, diputadas provinciales, participaron de Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 6A Nicolás Vicchi, de Acovi; Pablo Dellazoppa; y Julio Totero, durante la jornada de networking e innovación. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 7 Cristian González, presidente de CASETIC; Federica Mariconda; Pablo Dellazoppa; y Alberto Aguiló, presentes en el Ciclo Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 12 Cristian González, Francisco Pontoriero, Osvaldo Rivero y Juan Cruz González compartieron la jornada de inteligencia artificial, empresas y tecnología. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA-3A Alberto Aguiló, presidente de Polo TIC Mendoza, junto a Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 16 Nicolás Vicchi, Mauricio Badaloni, Pablo Dellazoppa y Julio Totero, presentes en una nueva edición de Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 17 Francisco Pontoriero y Pablo Dellazoppa compartieron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada a empresas. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 18 Florencia Benavente y Carla Juárez, de Universidad de Congreso, acompañaron el encuentro realizado en Hilton Mendoza. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 19 Mario Comillas y Miguel Taccetta participaron de Pilares IA, una jornada de innovación, tecnología y networking. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 20 Leonardo Rearte, Soledad González y Rubén Valle, del equipo de Diario Los Andes, durante la cobertura de Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 21 Andrea Rizzo, Andrea Barbiero y Fredi Vivas, expositor central de Pilares IA, en una jornada clave para pensar el impacto de la inteligencia artificial. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 22 Diego Landa, Federico Baigorria, Alejandro Mauro y Andrea Barbiero, integrantes del panel Health Tech. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 23 Manuel Pascual Merlo, Gastón Álvarez, Matías Blanco, Matías Almonacid y Franco Fausto, presentes en Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 24 Francisco Pontoriero, Luis Robbio, Rodolfo Giro y Lautaro Celedón, pioneros tech locales, acompañaron la jornada. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 25 Autoridades provinciales y empresarios de San Juan participaron del encuentro, que reunió innovación, producción y tecnología. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 26 Mauricio Badaloni y Renzo Giuffré, presentes en Pilares IA. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 27 Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, junto a Mauricio Badaloni durante el encuentro. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 29 Federica Mariconda, Andrés Menegazzo, director de Economía del Conocimiento y Germán Von Euw, secretario de Ciencia, Técnica e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, acompañaron la jornada dedicada a inteligencia artificial aplicada. Walter Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Pilares IA- 30 Darío Taboas, Ángela Alonso, Alejandra Marín y Diego Caso, de la cátedra FCE UNCuyo. Walter Caballero/ Los Andes