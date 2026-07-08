8 de julio de 2026 - 21:25

Enriquecimiento ilícito: ordenaron nuevas medidas de prueba contra Francisco Adorni

El juez Rafecas busca comprobar la legitimidad del patrimonio del diputado bonaerense de La Libertad Avanza antes de definir si lo llama a indagatoria.

Ordenaron nuevas medidas de prueba contra Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito

Ordenaron nuevas medidas de prueba contra Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa donde se investiga al diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) y hermano del exjefe de Gabinete, Francisco Adorni, también presunto enriquecimiento ilícito y además por "omisión maliciosa", es decir, falsificar declaraciones juradas.

Leé además

La crisis por Adorni golpeó a Milei en redes sociales.

Redes sociales: Milei cerró junio con 53% de menciones negativas y el caso Adorni volvió a pesar

Por Redacción Política
Crecen los cuestionamientos al jefe de gabinete, Manuel Adorni

El Gobierno descartó una auditoría interna por el caso Manuel Adorni

Por Redacción Política

Las medidas solicitadas por el magistrado buscan comprobar la legitimidad de su incremento patrimonial, previamente a definir si se hace lugar al pedido de declaración indagatoria pedido por por el fiscal Guillermo Marijuán.

Se envió un pedido de informe al Banco Provincia con el objetivo de tener un análisis completo de todos los pagos realizados entre los 2024 y 2026, correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario de $60 millones de pesos.

Asimismo, hubo un requerimiento a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires donde el juzgado solicitó, de manera oficial, el envío de su última declaración jurada por su rol de legislador provincial y se pidieron oficios al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para verificar los datos de titularidad, valuación y condiciones de ingreso al patrimonio de dos propiedades específicas.

Solicitaron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

Solicitaron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

Además, hubo cruces de información por herencia declarada debido a que la Justicia busca determinar la veracidad y origen de $21 millones de pesos que Adorni incorporó en una rectificación de su declaración jurada, en la que alegó que provenían de una sucesión, justo después de que se abriera la causa judicial.

El fiscal Marijuán no sólo acusó a Adorni de omisión maliciosa de documento público, sino que lo señaló de ocultar cuentas bancarias y bienes de forma deliberada y destacó que, por su profesión de perito contador y sus funciones previas en el Consejo de la Magistratura provincial, conocía la confección de dichos documentos.

Por último, los montos rectificados por el legislador libertario respecto de la herencia de su padre fallecido no son coincidentes con el informe de bienes patrimoniales expuestos por su hermano, Manuel Adorni.

Simultáneamente, la Cámara Federal unificó en los tribunales de Comodoro Py otra causa en su contra por presuntas irregularidades en un préstamo de $40.000 millones, relacionado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Exjefe de gabinete Manuel Adorni

Manuel Adorni: crónica de una muerte anunciada

Por Gonzalo Segovia
Manuel Adorni llegando a Casa Rosada cuando era jefe de Gabinete. (archivo)

El vocero explicó por qué Manuel Adorni sigue con custodia oficial: "Servicio más reducido"

Por Redacción Política
La Justicia le impuso una restricción a Manuel Adorni: deberá avisar antes de salir del país.

La Justicia le impuso una restricción a Manuel Adorni: deberá avisar antes de salir del país

La secretaria privada de Adorni dijo que hizo una compra millonaria a su nombre.

La secretaria privada de Adorni dijo que hizo una compra millonaria en artículos para el hogar a su nombre