6 de julio de 2026 - 14:51

Redes sociales: Milei cerró junio con 53% de menciones negativas y el caso Adorni volvió a pesar

Así lo indicó un informe privado, que también resaltó la positividad que genera Patricia Bullrich en el Gobierno libertario. Karina Milei, por su parte, se posiciona a la altura del exjefe de Gabinete en “imagen negativa”.

La crisis por Adorni golpeó a Milei en redes sociales.

La crisis por Adorni golpeó a Milei en redes sociales.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La imagen de Javier Milei en redes sociales volvió a deteriorarse en junio. Un informe de la consultora privada Ad Hoc Digital indicó que el presidente acumuló “su quinto mes consecutivo” con predominio de comentarios negativos en el ámbito digital, con un 53% de menciones desfavorables.

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“¿Podrá revertirlo la salida de Adorni?”, se preguntó la organización especializada en opinión pública. El relevamiento publicado también mostró que “solo el 38% de las publicaciones sobre Milei fueron positivas”, mientras que el porcentaje restante se posicionó en la opción “neutral” (un 9%).

El estudio analizó conversaciones generadas entre el 1 y el 30 de junio utilizando herramientas como Onclusive y Google Trends, analizado “todas las redes sociales de acceso público y portales web”.

El número positivo está apoyado en la baja de la inflación y en el triunfo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Colombia, desplazando a la izquierda en unas elecciones muy polarizadas.

El trabajo indica que “durante los cuatro meses que estuvo el ‘Caso Adorni’ en agenda, el Gobierno encadenó una serie de decisiones que solo profundizaron la presencia del tema en lugar de clausurarlo”.

Para la consultora Adorni “copó la agenda relacionada al presidente los últimos meses y le traccionó una negatividad muy alta”, y al mismo tiempo “el protagonismo de (la secretaria general de la Presidencia) Karina Milei, fue otro factor negativo para la imagen digital de Javier Milei”.

El informe analiza las conversaciones en las comunidades digitales -una de las bases de expansión de Milei para llegar a la Presidencia-, con participación genuina de usuarios de base y que no está guiada por medios de comunicación.

Bullrich aporta “positividad” al Gobierno de Milei

El trabajo mide además el sentimiento digital hacia Manuel Adorni, Karina Milei y Patricia Bullrich y sostiene que la senadora y ex ministra de Seguridad es la que más positividad le aportó al jefe de Estado.

Bullrich obtuvo un 43,6% de comentarios positivos, un 13,4% de neutros y un -43% de negativos, mientras que Karina Milei obtuvo, en ese mismo orden, un -71% 11,8% y 17,2% y Adorni un -71.1%, 8,7% y 21,2%.

“En todo momento, Patricia Bullrich fue la figura del Gobierno que más positividad le aportó al presidente Milei en el ecosistema digital, inclusive durante la vigencia del escándalo. Su diferenciación fue una apuesta estratégica”, agrega el trabajo.

El PRO es decisivo: aparece Macri en el radar

Por otra parte, agrega que la presencia en el Poder Ejecutivo de figuras alguna vez relacionadas al PRO “tiñen al gabinete violeta de amarillo”, y si bien “con el triunfo electoral de octubre de 2025 el Gobierno aumentó su contingente legislativo”, el bloque del PRO “sigue siendo fundamental para conseguir las mayorías parlamentarias que Milei necesita”.

Además, destaca que “las publicaciones que mencionan a Mauricio Macri crecieron un 26% en junio con respecto al mes anterior”.

Otras de las conclusiones del análisis sostiene que en junio “la comunidad libertaria solo pudo instalar positividad al hablar de inflación y del triunfo de la derecha en Colombia. Todos los demás temas de conversación fueron negativos para el presidente”.

Además, como conclusión general se señala que “el escándalo de Adorni cierra (con su renuncia) pero con un precio: una conversación masiva y negativa”.

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