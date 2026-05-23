El Gobierno envió al Congreso un tercer paquete legislativo de reformas con el "Súper RIGI"

Tras una reunión en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo confirmó el envío de una nueva tanda de cuatro proyectos de ley al Congreso.

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Se trata del tercer paquete de reformas impulsado desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias, el cual fue comunicado oficialmente por el ministro coordinador a través de sus redes sociales.

La iniciativa central de este conjunto es el denominado Super RIGI , una versión ampliada del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones sancionado con la Ley Bases. El objetivo primordial es generar incentivos para industrias que actualmente no tienen presencia en Argentina, tales como el hidrógeno verde, la industria aeroespacial, la producción de baterías y vehículos eléctricos.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: - Ley de Ludopatía - Super RIGI - Ley de Lobby - Etiquetado Frontal Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

Entre los beneficios fiscales propuestos destacan la reducción de la tasa de Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% , la amortización acelerada de inversiones (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero), eliminación total de aranceles de importación y exportación para la producción vinculada y estabilidad fiscal y jurídica , limitando además el cobro de Ingresos Brutos por parte de las provincias al 0,5%.

Regulación del juego y transparencia institucional

Otro de los pilares es la Ley de Ludopatía, con la cual el Gobierno busca abordar el crecimiento de las apuestas online, especialmente entre los jóvenes. A diferencia de propuestas opositoras previas, el enfoque oficial no pretende prohibir totalmente la publicidad, sino regular la discrecionalidad del acceso de menores a plataformas digitales mediante controles de identidad y límites de gasto.

Por su parte, la Ley de Lobby busca transparentar el "cabildeo" como una actividad legítima de incidencia en políticas públicas. Inspirada en modelos de Estados Unidos y Chile, la norma propone crear un registro obligatorio de lobistas y dar publicidad a las reuniones mantenidas con funcionarios públicos para evitar conflictos de interés.

Cambios en el Etiquetado Frontal

Finalmente, el paquete incluye una reforma a la actual Ley de Etiquetado Frontal. El proyecto oficialista apunta a reducir o eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional y permitir nuevamente el uso de personajes infantiles o celebridades en los envases como recurso de marketing. Según el Ejecutivo, se busca flexibilizar el sistema actual, simplificar trámites administrativos y alinear la normativa con los estándares del Mercosur.