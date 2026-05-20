Zona fría: debaten hoy en Diputados el recorte de subsidios al gas que afectaría a gran parte de Mendoza

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles, desde las 10, el proyecto del oficialismo para cambiar el régimen de subsidios de Zona Fría (Ley 27.637) y focalizar los beneficios en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas en el esquema, dejando fuera a gran parte de Mendoza y solamente incluyendo a Malargüe.

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Sin el descuento por Zona Fría, los hogares mendocinos pagarían un 43% más por el gas

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta -según LLA- a ordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen concretada en 2021. La propuesta oficialista sostiene que se llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.

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El padrón incluirá hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de los hogares con integrantes con discapacidad, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.

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El texto también redefine el universo alcanzado por el régimen de Zona Fría y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio.

Ayer, el Gobierno había negociado “compensaciones” con un grupo de provincias “cálidas” a través de subsidios a la energía eléctrica. Las beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, pero no Mendoza o Córdoba, con mayor peso de bancas en Diputados y, por supuesto, en demografía afectada.

Sin el descuento por Zona Fría, los hogares mendocinos pagarían un 43% más por el gas

De aprobarse la iniciativa de los libertarios, en Mendoza sólo mantendrían la bonificación los hogares de Malargüe, mientras el resto pasaría a pagar un 43% más, si el subsidio era de 30%, o el doble, si la quita alcanzaba el 50%.

De aprobarse, los hogares mendocinos -con la excepción de los del departamento sureño- dejarían de recibir el 30% de bonificación. Esto implica que comenzarían a pagar un importe un 43% más alto que el que venían abonando hasta ahora. Y los hogares vulnerables -que cobran menos de 4 salarios mínimos-, que tenían una bonificación del 50%, empezarían a abonar el doble.

Desde Ecogas explicaron esto: “si el cliente pagaba el 50% del monto de su factura (porque el otro 50% estaba bonificado por Zona Fría), al eliminarse deberá pagar la totalidad de su factura original, que sería el doble de la ‘subsidiada’. Lo mismo sucede con los del 30%, que pagaban el 70% del costo total y ahora deberán pagar el 70% más el 30%: eso representa un 43% sobre el ‘monto subsidiado’".

Se debe recordar que el descuento por Zona Fría se aplica sobre el monto final, que incluye el cargo fijo, el costo variable (la cantidad de metros cúbicos consumidos) y los impuestos, por lo que resulta más sencillo de calcular el impacto en la factura final.