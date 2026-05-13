Sin el descuento por Zona Fría, los hogares mendocinos pagarían un 43% más por el gas

La semana pasada, el Ejecutivo nacional presentó en Diputados un proyecto para modificar la ley 27.637, que establece el Régimen de Zona Fría . De aprobarse, en Mendoza sólo mantendrían la bonificación los hogares de Malargüe , mientras el resto pasaría a pagar un 43% más, si el subsidio era de 30%, o el doble, si la quita alcanzaba el 50% .

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En 2021, se promulgó la ley que ampliaba el beneficio de una reducción en el monto a pagar por el servicio de gas a diversas localidades y llegaba a gran parte de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis. Pero ahora, el Gobierno quiere dar marcha atrás con esta ampliación y que el subsidio para las Zonas Frías sólo se aplique en la Patagonia, Malargüe y la Puna (como era antes de la 27.637).

De aprobarse, los hogares mendocinos -con la excepción de los del departamento sureño- dejarían de recibir el 30% de bonificación. Esto implica que comenzarían a pagar un importe un 43% más alto que el que venían abonando hasta ahora. Y los hogares vulnerables -que cobran menos de 4 salarios mínimos-, que tenían una bonificación del 50%, empezarían a abonar el doble.

Desde Ecogas explicaron esto: “si el cliente pagaba el 50% del monto de su factura (porque el otro 50% estaba bonificado por Zona Fría), al eliminarse deberá pagar la totalidad de su factura original, que sería el doble de la ‘subsidiada’. Lo mismo sucede con los del 30%, que pagaban el 70% del costo total y ahora deberán pagar el 70% más el 30%: eso representa un 43% sobre el ‘monto subsidiado’".

Se debe recordar que el descuento por Zona Fría se aplica sobre el monto final, que incluye el cargo fijo, el costo variable (la cantidad de metros cúbicos consumidos) y los impuestos, por lo que resulta más sencillo de calcular el impacto en la factura final.

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Quién conserva el subsidio del gas

De perderse la bonificación por Zona Fría, ciertos hogares igual mantendrían una quita, en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este es el nuevo esquema que vino a reemplazar aquel que dividía los hogares por niveles de ingresos -altos, medios y bajos: N1, N3 y N2- y establecía distintas quitas para cada uno.

A partir de enero de este año, se eliminó esta segmentación y se fijó una única distinción entre quienes reciben subsidio y quienes pagan la tarifa plena. Para sostener una reducción del 50% en el monto a pagar, se debe cumplir con el requisito de tener ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 del Indec. Hoy, $4,3 millones.

Hasta ahora, hay hogares que tienen un subsidio del 50% en el precio del gas -hasta un cierto consumo, que varía en cada mes del año y categoría de usuario- y a los que luego se les aplica el 30% o 50% de bonificación por Zona Fría. Si el Congreso aprueba el proyecto oficial, mantendrían el primero, pero no la segunda.

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Montos de quita en mayo

El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contempla una quita del 50% para ciertos usuarios, pero sólo en los meses de temperaturas bajas: de abril a septiembre, y no en octubre, noviembre y diciembre (antes era todo el año).

Además, de modo extraordinario, en 2026, se fijó una bonificación adicional, para establecer un paso gradual entre uno y otro sistema. Comenzó siendo del 25% en enero (que se suma al 50%) y se fue reduciendo mes a mes, para llegar al 0% en diciembre. En mayo, estaba previsto que bajara al 15,91%, pero el Gobierno nacional decidió incrementarla al 25%.

“Frente a la situación internacional, que generó una suba de los precios de los combustibles a nivel global, esta medida, busca morigerar el impacto en la factura final para los usuarios más vulnerables”, detallaron.

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Cuánto pagan los hogares mendocinos

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), en abril, la factura promedio para un hogar mendocino sin subsidio alcanzó los $35.788 -ajustado por estacionalidad-, mientras que el promedio nacional fue de $44.130.

En cambio, un hogar de la provincia que recibe un subsidio del 50% abonó, en promedio, $28.040, cuando el promedio nacional alcanzó los $33.226.